Τέσσερις ακόμη Κρήνες κοσμούν πλέον την Άνω Πόλη
Νέα τοπόσημα με άμεσες αναφορές στο παρελθόν και την παράδοση στην Άνω Πόλη.
Είναι κάτι παραπάνω από Κρήνες. Είναι η γέφυρα που συνδέει το παρόν με το παρελθόν και χαρακτηρίζονται ως τα νέα τοπόσημα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης -που δημοσίευσε και τις σχετικές φωτογραφίες- ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Τέσσερα, ακόμη, αρχιτεκτονικά διαμάντια με πόσιμο τρεχούμενο νερό γίνονται τα τοπόσημα που θα συνδέουν την Άνω Πόλη με το παρελθόν της και δημιουργούν ένα πρόσθετο τουριστικό αξιοθέατο.
Μέσα σε ένα, μόλις, χρόνο, πετύχαμε να ολοκληρώσουμε το έργο της αποκατάστασης οχτώ, συνολικά Κρηνών, που ενισχύουν το μοναδικό μνημειακό απόθεμα της πόλης.
Θερμές ευχαριστίες στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και στην ΕΥΑΘ για την πολύτιμη υποστήριξη και συνεργασία».
