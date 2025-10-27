«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)

Ο Βινίσιους Τζούνιορ δεν κατάφερε να κρύψει τον εκνευρισμό του όταν έγινε αλλαγή από τον Τσάμπι Αλόνσο στο μεγάλο ντέρμπι «El Clasico» ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα.

Οι αντιδράσεις του και η άμεση αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια αποκάλυψαν την ένταση που επικρατεί ανάμεσα στον Βραζιλιάνο σταρ και τον προπονητή του, Τσάμπι Αλόνσο

Στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Αλόνσο αποφάσισε να αποσύρει τον Βινίσιους από το παιχνίδι. Ο Βινίσιους αιφνιδιάστηκε και, σύμφωνα με ισπανικά ρεπορτάζ, αντέδρασε έντονα ρωτώντας «Εγώ; Εγώ αλλαγή;», με τον Αλόνσο να απαντάει εκνευρισμένος «Έλα, βγες γρήγορο μ@@@@α!».

Καθώς αποχωρούσε από το γήπεδο, ο Βινίσιους συνέχισε να διαμαρτύρεται, φωνάζοντας φράσεις όπως «Άντε γ@@@σου!» και «Φεύγω! Φεύγω από την ομάδα! Καλύτερα να φύγω!». Ο βοηθός προπονητή, Σεμπάς Παρίγια, προσπάθησε να τον ηρεμήσει και να τον πείσει να επιστρέψει, κάτι που τελικά έγινε λίγα λεπτά αργότερα.

Ο εκνευρισμός του Βινίσιους

🚨 The Full Clip Xabi Alonso decides to substitute Vinicius at the 70th minute, Vinicius was not happy and explodes in anger 🤬 He left the field 🤯🤯🤯pic.twitter.com/JKdWjmUtcx — KinG £ (@xKGx__) October 26, 2025

Μέχρι τη στιγμή της αλλαγής του, ο Βινίσιους ήταν από τους πιο επικίνδυνους παίκτες της Ρεάλ, έχοντας ολοκληρώσει 5 στις 6 ντρίμπλες του και συμμετείχε στη φάση του δεύτερου γκολ, περνώντας τον Κουντέ και δημιουργώντας τη φάση που κατέληξε στο τέρμα του Μπέλινγχαμ.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η απόφαση του Αλόνσο ήταν καθαρά τακτική. Ήθελε να «θωρακίσει» την άμυνα στα τελευταία λεπτά και έριξε τον Ροντρίγκο, που είχε εντολή να βοηθά περισσότερο ανασταλτικά, κάτι που ο Βινίσιους δεν έκανε συχνά.