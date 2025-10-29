Η «συγνώμη» του Βινίσιους για το Clasico: «Το πάθος μου με ξεπερνά καμιά φορά»

Ο Βινίσιους Τζούνιορ προσπάθησε να ρίξει τους τόνους μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στο «Clasico» με την Μπαρτσελόνα, όταν αντέδρασε έντονα στη στιγμή που ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να τον αντικαταστήσει.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός ζήτησε συγγνώμη από τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και από τους συμπαίκτες και τη διοίκηση της ομάδας, ένω δεν αναφέρθηκε καθόλου στον προπονητή του ή στο τεχνικό επιτελείο, γεγονός που σχολιάστηκε από τα ισπανικά μέσα.

H ανάρτηση του Βινίσιους

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por… — Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025

«Σήμερα θα ήθελα να απολογηθώ από όλους τους οπαδούς της Ρεάλ για την αντίδρασή μου όταν έγινα αλλαγή στο clasico. Όπως έκανα ήδη στη σημερινή προπόνηση της ομάδας, θα ήθελα να απολογηθώ και πάλι στους συμπαίκτες μου, στην ομάδα και τον πρόεδρο. Κάποιες φορές το πάθος μου με ξεπερνά διότι πάντα θέλω να νικώ και να βοηθώ την ομάδα μου. Ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας μου πηγάζει από την αγάπη που νιώθω για την ομάδα αυτή και ό,τι αυτή αντιπροσωπεύει. Υπόσχομαί να συνεχίσω να παλεύω κάθε δευτερόλεπτο για το καλό της Ρεάλ όπως έκανα από την πρώτη μου στιγμή στην ομάδα»