«Bild»: «Η Ρεάλ αποφάσισε να πουλήσει τον Βινίσιους»

Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να αποφάσισε να πουλήσει τον επιθετικό της Βινίσιους μετά το ξέσπασμά του κατά τη διάρκεια του «Clasico» εναντίον της Μπαρτσελόνα.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ «τρελάθηκε» όταν έγινε αλλαγή από τον Τσάμπι Αλόνσο, είχε μια συμπεριφορά πολύ κακή που έγινε αντικείμενο συζήτησης σε όλα τα ΜΜΕ, ενώ προκάλεσε την αλλαγή στάσης και από τον Φλορεντίνο Πέρεθ, που είναι έτοιμος να πουλήσει τον «Βίνι».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκριτης Bild, οι Μαδριλένοι φέρεται να έχουν πάρει την απόφαση να βάλουν πωλητήριο στον Βραζιλιάνο εξτρέμ, ενόψει της ερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου. Ο λόγος, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ είναι το πρόσφατο περιστατικό στο Clasico με την Μπαρτσελόνα (26/10), όταν κατά τη διάρκεια της αλλαγής του από τον Τσάμπι Αλόνσο, ο 25χρονος άρχισε να… ψέλνει «γαλλικά», με τους Ισπανούς μάλιστα να αναφέρουν πως είπε «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα!».

Τι λέει η «Βild» για τον Βινίσιους και τη Ρεάλ

Το άρθρο επικαλέστηκε μια ανώνυμη πηγή κοντά στην ομάδα που έλεγε ότι ο Αλόνσο «νομίζει ότι είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά μέχρι στιγμής είναι απλώς ο Τσάμπι». Το ρεπορτάζ, που φέρεται να συνδέεται με το στρατόπεδο του Βινίσιους, εξόργισε την ιεραρχία του συλλόγου.

Για χρόνια πάντως, ο ο Φλορεντίνο Πέρεθ στηρίζει τον Βινίσιους, βλέποντάς τον ως μακροπρόθεσμο ακρογωνιαίο λίθο για το μέλλον της Ρεάλ. Αλλά αυτή τη φορά, η υπομονή του προέδρου φαίνεται να έχει εξαντληθεί, με την έγκυρη «Bild» να ξεκαθαρίζει πως ο σκοπός είναι να πουληθεί ακόμη και μέσα στον Ιανουάριο.