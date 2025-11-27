Το… γύρισε ο Βινίσιους: Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Ρεάλ

Αίσιο τέλος φαίνεται πως θα έχει η ανανέωση του συμβολαίου του Βινίσιους με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τσάμπι Αλόνσο και «Βινί» αποχώρησαν αγκαλιασμένοι χθες από το «Γ. Καραϊσκάκης» μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό και τη νίκη με 4-3.

Η εικόνα αυτή σχολιάστηκε από τα ισπανικά ΜΜΕ, τα οποία υποστηρίζουν πως οι δύο άνδρες αποφάσισαν να παραμερίσουν τις διαφορές τους και ν’ αφήσουν πίσω τα προβλήματα των τελευταίων εβδομάδων.

Μάλιστα η εφημερίδα «Mundo Deportivo» προχωρά ένα βήμα πιο πέρα και υποστηρίζει πως η «ανακωχή» των δύο ανδρών αλλάζει και τα δεδομένα στο θέμα του συμβολαίου του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ, ο οποίος φέρεται να έχει αναθεωρήσει τη στάση του και να είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή στη διετή επέκταση του συμβολαίου του, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Η… αλλαγή του Βινίσιους

Αρχικά ο «Βίνι» εμφανιζόταν αμετακίνητος και ζητούσε τις καλύτερες αποδοχές στην ομάδα για να βάλει την υπογραφή του, αλλά πλέον έχει «μαλακώσει» και με την παρέμβαση του προέδρου της ομάδας της Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, είναι έτοιμος να συζητήσει το νέο συμβόλαιο.

Ο Βινίσιους παρουσιάζεται τώρα πιο διαλλακτικός, μειώνοντας τις οικονομικές απαιτήσεις του για να επέλθει συμφωνία με τη διοίκηση. Στόχος της Ρεάλ είναι να κλείσει η συμφωνία μέσα στους επόμενους μήνες, διαφορετικά από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο ποδοσφαιριστής θα είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί με οποιονδήποτε σύλλογο.