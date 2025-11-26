Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκοράρει, αλλά το γκολ ακυρώνεται (vid)
Ο Βινίσιους κατάφερε να σκοράρει με σουτ στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, το οποίο όμως δεν μέτρησε καθώς ο Εμπαπέ εντοπίστηκε σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.
Η Ρεάλ ανέβασε απότομα στροφές απέναντι στον Ολυμπιακό και μετά τα τρία γκολ του Εμπαπέ πέτυχε ακόμη ένα με τον Βινίσιους στο 32′.
Ο Βραζιλιάνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό σουτ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Εμπαπέ στο ξεκίνημα της φάσης.
Δείτε τη φάση με το ακυρωθέν γκολ του Βινίσιους
