Ανατροπή στην… ανατροπή με Βινίσιους: «Δεν υπάρχει επαφή με τη Ρεάλ για νέο συμβόλαιο» (pic)

Νέα… ανατροπή παίρνει η υπόθεση του Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης, όσον αφορά την ανανέωση του συμβολαίου του με τους «μερένχες».

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία και την «COPE», το περιβάλλουν του Βραζιλιάνου σταρ αναφέρει ότι όχι μόνο δεν υπάρχει πρόοδος στις συζητήσεις των δύο πλευρών, αλλά δεν έχει υπάρξει επαφή για ανανέωση συμβολαίου, δίχως να υπάρχει κάποια ενημέρωση για τυχόν συνάντηση.

Η φετινή σεζόν δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για τον Βινίσιους, καθώς έχει έρθει σε σύγκρουση με τον Τσάμπι Αλόνσο, ενώ πρόσφατα άνοιξε διάλογο και με φιλάθλους της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Δείτε την ανάρτηση για τον Βινίσιους και την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Ρεάλ