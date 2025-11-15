Η επόμενη μέρα της Παρί Σεν Ζερμέν: Θέλει να πάρει τον Βινίσιους ως ελεύθερο
Η Παρί Σεν Ζερμέν σχεδιάζει την επόμενη μέρα, καθώς θέλει να κάνει δικό της τον Βινίσιους, μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Βινίσιους αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα το προσεχές καλοκαίρι, καθώς τα σενάρια αποχώρησής του από τη Ρεάλ Μαδρίτης ολοένα και πληθαίνουν, ειδικά μετά το δημοσίευμα που αναφέρει ότι ο σύλλογος δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου, το οποίο λήγει το 2027.
Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί η Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης θέλει να έρθει σε συμφωνία με τον 25χρονο και τον εκπρόσωπό του, ούτως ώστε να μην ανανεώσει με τη «Βασίλισσα» και να γίνει κάτοικος Παρισιού με ελεύθερη μεταγραφή.
Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν και ο Βινίσιους
Ο πρόεδρος της Παρί, Νασέρ Ελ Κελαϊφί, θέλει να «χτίσει» την ομάδα γύρω από τον Βινίσιους, καθώς ταιριάζει στο γρήγορο στυλ παιχνιδιού που επιθυμούν να παίζουν, ενώ σκοπεύει να τον κάνει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Ο Βραζιλιάνος βρίσκεται στη Ρεάλ Μαδρίτης από το 2018 και έχει καταγράψει 338 συμμετοχές, στις οποίες έχει σκοράρει 111 γκολ και έχει μοιράσει 87 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει ό,τι μπορεί να κατακτήσει με την ομάδα, μεταξύ των οποίων 3 LaLiga και 2 Champions League.
