Εκτός εαυτού ο Φερνάντες – Ο τσακωμός με συμπαίκτες, οι δηλώσεις και στην μέση ο… Αμορίμ

Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι δίχως αμφιβολία το πρόσωπο των ημερών στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Πορτογάλος μέσος, μετά την αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ για την Πρέμιερ Λιγκ.

Ο διεθνής άσος ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για τις συζητήσεις που έκανε η διοίκηση του συλλόγου για την παραχώρηση του, το περασμένο καλοκαίρι και η τοποθέτησή του «άναψε φωτιές» στο Ολντ Τράφορντ.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το θέμα Φερνάντες απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό τον αγγλικό Τύπο αλλά θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως ο Πορτογάλος βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για έναν ακόμα λόγο.

Το αποτέλεσμα του αγώνα με την Μπόρνμουθ (4-4) προκάλεσε νέους κλυδωνισμούς στο εσωτερικό της Γιουνάιτεντ και τα πράγματα φαίνεται πως ξέφυγαν από τον έλεγχο, μετά την λήξη της αναμέτρησης.

Ένα επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Φερνάντες είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας, καθώς ο αγγλικός Τύπος επισημαίνει πως ο Πορτογάλος άσος έβαλε τις φωνές σε δύο συμπαίκτες του και πιο συγκεκριμένα σε Κασεμίρο και Ουγκάρτε.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν πολύ εκνευρισμένος κατά την αποχώρηση των παικτών από τον αγωνιστικό χώρο του Ολντ Τράφορντ και το κλίμα είναι αναμφίβολα βαρύ.

Ο Φερνάντες βρέθηκε πριν από λίγους μήνες ένα βήμα από την πόρτα εξόδου της αγγλικής ομάδας αλλά τελικά παρέμεινε στο «θέατρο των ονείρων». Τώρα όμως τα «σενάρια» επέστρεψαν και κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο πώλησης του Πορτογάλου άσου, είτε τον Γενάτη είτε το καλοκαίρι του 2026.

Το συμβόλαιο του Φερνάντες λήγει το καλοκαίρι του 2027 αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το καλοκαίρι του 2026, ισχύει ρήτρα που επιτρέπει σε μη ευρωπαϊκή ομάδα να προχωρήσει στην απόκτηση του παίκτη έναντι 65 εκατ. ευρώ.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ καλείται να διαχειριστεί ένα δύσκολο θέμα, σε μια περίοδο που τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά για την ομάδα του.

Κάθε φορά που η Γιουνάιτεντ προσπαθεί να «χτίσει» κάτι την φετινή σεζόν, το «γκρεμίζει» και τα προβλήματα κάνουν ξανά την εμφάνισή τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην Μπόρνμουθ στο «θέατρο των ονείρων», στο οποίο οι γηπεδούχοι παραχώρησαν ισοπαλία 4-4.

Είναι λοιπόν προφανές πως ο Αμορίμ πρέπει να πάρει άμεσα μια απόφαση αναφορικά με το μέλλον του συμπατριώτη του στο Ολντ Τράφορντ, καθώς το κλίμα γίνεται πολύ βαρύ για τον Μπρούνο Φερνάντες.

Το σίγουρο πάντως είναι πως τα νεύρα του Πορτογάλου άσου προκαλούν μεγάλη γκρίνια στα αποδυτήρια της αγγλικής ομάδας αλλά και στην διοίκηση του συλλόγου, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Απομένει να δούμε αν οι Σαουδάραβες θα επανέλθουν τον Γενάρη, για την απόκτηση του διεθνούς μεσοεπιθετικού της Γιουνάιτεντ.