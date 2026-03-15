Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι κάτι παραπάνω από… απαραίτητος για την Γιουνάιτεντ

Τα «σενάρια» αναφορικά με το μέλλον του Μπρούνο Φερνάντες στο Ολντ Τράφορντ δίνουν και παίρνουν κι αυτή την στιγμή είναι πιθανό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Πορτογάλου μέσου από το «θέατρο των ονείρων» το καλοκαίρι.

Οι φετινές εμφανίσεις όμως του διεθνούς άσου είναι εντυπωσιακές, με τον Φερνάντες να πραγματοποιεί ίσως την καλύτερη σεζόν της καριέρας του κι αυτό ίσως τελικά να παίξει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του αγγλικού συλλόγου στο φινάλε της φετινής σεζόν.

Ο Φερνάντες ήταν εντυπωσιακός και στο παιχνίδι με την Άστον Βίλα, έχοντας ηγετικό ρόλο στην σπουδαία νίκη των γηπεδούχων με 3-1, καθώς έδωσε δύο ασίστ.

Θα πρέπει λοιπόν εδώ να σημειωθεί ότι ο Πορτογάλος άσος έγραψε ιστορία στο παιχνίδι απέναντι στους «χωριάτες» με τις δύο τελικές πάσες, καθώς έφτασε τις 16 ασίστ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ, ξεπερνώντας έναν παίκτη – θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Το συμβόλαιο του Πορτογάλου μέσου με την Γιουνάιτεντ λήγει το καλοκαίρι του 2027 αλλά η αγγλική ομάδα έχει δεχθεί προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας για την παραχώρηση του Φερνάντες και κανείς δεν είναι σε θέση αυτή την στιγμή να προβλέψει τι θα γίνει μετά το φινάλε της φετινής σεζόν.

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Ιανουάριο, υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα που παρουσίαζαν σίγουρη την αποχώρηση του Φερνάντες από το «θέατρο των ονείρων», αλλά τελικά ο Πορτογάλος έμεινε στην αγγλική ομάδα και μάλιστα εντυπωσιάζει με την απόδοσή του.

The uncrowned premier League player of the season The crowned assist master pic.twitter.com/KlhpxwF9qN — 𝑃𝑎’𝑠𝑘𝑎𝑙 (@passymoore) March 15, 2026

Αυτό όμως που πρέπει να σημειωθεί είναι, ότι ο Μπρούνο κάνει την διαφορά με τις εμφανίσεις του και ο Κάρικ πιστώνεται πολλά στην αναγέννηση του παίκτη με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για το ενδεχόμενο παραμονής του 31χρονου μέσου στο Ολντ Τράφορντ.

Με βάση τα όσα βλέπουμε τους δύο τελευταίους μήνες, ο διεθνής χαφ είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητος στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως οι διοικούντες την αγγλική ομάδα, κάνουν δεύτερες και… τρίτες σκέψεις για το ενδεχόμενο πώλησης του Μπρούνο.

Οι προτάσεις βέβαια που έχουν φτάσει στο Ολντ Τράφορντ είναι δελεαστικές, καθώς ομάδες από την Σαουδική Αραβία προσφέρουν «τρελά» λεφτά στους Άγγλους για να πάρουν τον Φερνάντες αλλά οποιαδήποτε πρόβλεψη αυτή την στιγμή θα είναι παρακινδυνευμένη.

Και για να σταθούμε και στο ρεκόρ που πέτυχε ο διεθνής άσος, να θυμίσουμε ότι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε 15 ασίστ σε μια σεζόν και πιο συγκεκριμένα την αγωνιστική περίοδο 1999-2000 και στην τρίτη θέση του σχετικού πίνακα βρίσκεται ο Νάνι, ο οποίος είχε 14 ασίστ την σεζόν 2010-2011.

Το ρεκόρ όμως ανήκει πλέον στον Φερνάντες, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του την φετινή περίοδο κι έχει βοηθήσει σημαντικά την Γιουνάιτεντ στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Μίκαελ Κάρικ για έξοδο στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.