sports betsson
Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι κάτι παραπάνω από… απαραίτητος για την Γιουνάιτεντ
On Field 15 Μαρτίου 2026, 23:15

Ο Πορτογάλος μέσος κάνει ίσως την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και η Γιουνάιτεντ φαίνεται ν' αλλάζει ρότα σε ότι αφορά το ενδεχόμενο πώλησης του παίκτη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τα «σενάρια» αναφορικά με το μέλλον του Μπρούνο Φερνάντες στο Ολντ Τράφορντ δίνουν και παίρνουν κι αυτή την στιγμή είναι πιθανό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Πορτογάλου μέσου από το «θέατρο των ονείρων» το καλοκαίρι.

Οι φετινές εμφανίσεις όμως του διεθνούς άσου είναι εντυπωσιακές, με τον Φερνάντες να πραγματοποιεί ίσως την καλύτερη σεζόν της καριέρας του κι αυτό ίσως τελικά να παίξει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του αγγλικού συλλόγου στο φινάλε της φετινής σεζόν.

Ο Φερνάντες ήταν εντυπωσιακός και στο παιχνίδι με την Άστον Βίλα, έχοντας ηγετικό ρόλο στην σπουδαία νίκη των γηπεδούχων με 3-1, καθώς έδωσε δύο ασίστ.

Θα πρέπει λοιπόν εδώ να σημειωθεί ότι ο Πορτογάλος άσος έγραψε ιστορία στο παιχνίδι απέναντι στους «χωριάτες» με τις δύο τελικές πάσες, καθώς έφτασε τις 16 ασίστ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ, ξεπερνώντας έναν παίκτη – θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Το συμβόλαιο του Πορτογάλου μέσου με την Γιουνάιτεντ λήγει το καλοκαίρι του 2027 αλλά η αγγλική ομάδα έχει δεχθεί προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας για την παραχώρηση του Φερνάντες και κανείς δεν είναι σε θέση αυτή την στιγμή να προβλέψει τι θα γίνει μετά το φινάλε της φετινής σεζόν.

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Ιανουάριο, υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα που παρουσίαζαν σίγουρη την αποχώρηση του Φερνάντες από το «θέατρο των ονείρων», αλλά τελικά ο Πορτογάλος έμεινε στην αγγλική ομάδα και μάλιστα εντυπωσιάζει με την απόδοσή του.

Αυτό όμως που πρέπει να σημειωθεί είναι, ότι ο Μπρούνο κάνει την διαφορά με τις εμφανίσεις του και ο Κάρικ πιστώνεται πολλά στην αναγέννηση του παίκτη με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για το ενδεχόμενο παραμονής του 31χρονου μέσου στο Ολντ Τράφορντ.

Με βάση τα όσα βλέπουμε τους δύο τελευταίους μήνες, ο διεθνής χαφ είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητος στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως οι διοικούντες την αγγλική ομάδα, κάνουν δεύτερες και… τρίτες σκέψεις για το ενδεχόμενο πώλησης του Μπρούνο.

Οι προτάσεις βέβαια που έχουν φτάσει στο Ολντ Τράφορντ είναι δελεαστικές, καθώς ομάδες από την Σαουδική Αραβία προσφέρουν «τρελά» λεφτά στους Άγγλους για να πάρουν τον Φερνάντες αλλά οποιαδήποτε πρόβλεψη αυτή την στιγμή θα είναι παρακινδυνευμένη.

Και για να σταθούμε και στο ρεκόρ που πέτυχε ο διεθνής άσος, να θυμίσουμε ότι ο  Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε 15 ασίστ σε μια σεζόν και πιο συγκεκριμένα την αγωνιστική περίοδο 1999-2000 και στην τρίτη θέση του σχετικού πίνακα βρίσκεται ο Νάνι, ο οποίος είχε 14 ασίστ την σεζόν 2010-2011.

Το ρεκόρ όμως ανήκει πλέον στον Φερνάντες, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του την φετινή περίοδο κι έχει βοηθήσει σημαντικά την Γιουνάιτεντ στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Μίκαελ Κάρικ για έξοδο στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Headlines:
Markets
Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Σφυροκόπημα στο Ιράν με 200 ισραηλινά πλήγματα – Eπικοινωνία Τραμπ – Στάρμερ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Super League 15.03.26

Ο Παναθηναϊκός είχε εκτεταμένο ροτέισον με το μυαλό στη Μπέτις, ο Παναιτωλικός πάλεψε για το καλύτερο, αλλά οι παίκτες σπατάλησαν μεγάλες ευκαιρίες και δεν μπόρεσαν να σκοράρουν ένα γκολ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
betson_textlink
Stream sports
Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα
On Field 14.03.26

Ο Μαροκινός έστειλε μήνυμα με τα δύο γκολ στο Ηράκλειο. Είχε προηγηθεί πριν από δύο αγωνιστικές η «ντοπιέτα» στις Σέρρες και ο διεθνής φορ είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τίτλου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
On Field 14.03.26

Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)
On Field 13.03.26

Μέσα σε 31 μήνες καριέρας στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο πιο επιδραστικός επιθετικός των 101 χρόνων του συλλόγου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην πιο λαμπρή εποχή τους με γκολ, ρεκόρ και ιστορικά ορόσημα…

Άκης Στρατόπουλος
Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα
On Field 11.03.26

Μια εικόνα και -εν προκειμένω- ένας πίνακας, αποτελεί και μια ακόμη απόδειξη για τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης με την σύγκριση απλά να μην… υπάρχει – Ο Ολυμπιακός 24 και οι υπόλοιποι «μάχη» στο… 4.

Γιώργος Νοικοκύρης
Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα
On Field 10.03.26

Η πορτογαλική ομάδα δεν έχει γνωρίσει ήττα σε 25 παιχνίδια της λίγκας αλλά βρίσκεται στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας και οι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου είναι ελάχιστες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…
On Field 09.03.26

Ο εμβληματικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θυμάται ιστορίες από 21 παιχνίδια και όλοι περιμένουν το βιβλίο του θρύλου των πάγκων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Super League 15.03.26

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τεχνολογία 15.03.26

Σύνταξη
Δημόσια τηλεόραση 15.03.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Σύνταξη
Κόσμος 15.03.26

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Σύνταξη
Financial Times 15.03.26

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μέση Ανατολή 15.03.26

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Σύνταξη
Χρονικό 15.03.26

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Σύνταξη
Go Fun 15.03.26

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Σύνταξη
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Τζούλη Καλημέρη
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο