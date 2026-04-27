Τα κρυμμένα μυστικά του τελικού Κυπέλλου

Ο τελικός του Κυπέλλου Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (2-3 στην παράταση) πέρασε στην ιστορία, με την ομάδα της Κρήτης να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τροπαίου μετά από 39 χρόνια. Όμως, αν δεν είχε τα θέματά του θα ήταν «φαγητό χωρίς αλάτι», όλα αυτά που προέκυψαν προς γνώση και συμμόρφωση για το μέλλον.

Ειδικότερα όσον αφορά στον τελικό Κυπέλλου, ο οποίος διεξήχθη το Σάββατο 25 Απριλίου, υπάρχουν τέσσερα κρυμμένα μυστικά, τα οποία μπορεί να μην έγιναν αντιληπτά από πολλούς όμως αξίζουν να αναφερθούν! Από την «εξαφανισμένη» βαθμολογία των διαιτητών μέχρι την τρανταχτή απουσία από την απονομή…

Πιο αναλυτικά:

-Μετά από εννέα χρόνια διαιτητές σε τελικό Κυπέλλου ήταν Ελληνες. Όμως, αυτό δεν είναι το θέμα ματς. Παρατηρητής διαιτησίας ήταν ο Στεφάν Λανουά, ο οποίος δεν ανακοίνωσε την βαθμολογία του διαιτητή Ευαγγέλου (Αθηνών), των βοηθών Φωτόπουλου (Αθηνών), Καραγκιζόπουλου (Ημαθίας), του τέταρτου Βεργέτη (Αρκαδίας) αλλά και των Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιά (Πέλλας), οι οποίοι ήταν VAR και AVAR, αντίστοιχα. Για να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί αν η διαιτησία ήταν καλή. Δεν αποτελεί δικαιολογία ότι η UEFA απαγορεύει να δημοσιοποιούνται οι βαθμολογίες, αν θέλουν μπορούν να παρακάμψουν την οδηγία για να υπάρχει διαφάνεια.

-Ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης απουσίασε από το καθιερωμένο δείπνο, το οποίο διοργανώνει η ΕΠΟ με βάση το πρωτόκολλο του τελικού και έλαβε χώρα μια μέρα πριν από το ματς. Με τον τρόπο αυτό θέλησε να εκφράσει την δυσαρέσκειά του επειδή δεν έγινε δεκτό το αίτημα της ομάδας του για ορισμό ξένου διαιτητή στο VAR.

-Στον ΟΦΗ προέκυψε και δυσαρέσκεια επειδή ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης δεν έκανε την απονομή του τροπαίου στους νικητές του τελικού Κυπέλλου. Από την ΕΠΟ, αντί να βγάλουν ανακοίνωση προτίμησαν να κάνουν διαρροή (!), σύμφωνα με την οποία «είχε αποφασιστεί από πριν ότι εφόσον η ομάδα του Ηρακλείου κατακτούσε τον τίτλο, την απονομή θα έκανε ο κ. Τζώρτζογλου, λόγω της θεσμικής του ιδιότητας ως Πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου».

-Η απουσία της goal line technology. Είναι ατόπημα που η ΕΠΟ δεν πήρε τα μέτρα της για να προστατεύσει τον τελικό Κυπέλλου, ή αν προτιμάτε να τον «θωρακίσει» περισσότερο. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν η μπάλα πέρασε ή όχι την γραμμή στο 87’, φάση που ο Κωστούλας έδιωξε την μπάλα από την εστία της ομάδας του. Εδώ η ΕΠΟ έμεινε μετεξεταστέα.