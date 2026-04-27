Τα κρυμμένα μυστικά του τελικού Κυπέλλου
On Field 27 Απριλίου 2026, 18:03

Είχε τα θέματά του ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, από την «εξαφανισμένη» βαθμολογία των διαιτητών μέχρι και την τρανταχτή απουσία από την απονομή…

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Περπάτημα: Λίγα βήματα είναι αρκετά για να βελτιωθεί η υγεία μας;

Ο τελικός του Κυπέλλου Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (2-3 στην παράταση) πέρασε στην ιστορία, με την ομάδα της Κρήτης να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τροπαίου μετά από 39 χρόνια. Όμως, αν δεν είχε τα θέματά του θα ήταν «φαγητό χωρίς αλάτι», όλα αυτά που προέκυψαν προς γνώση και συμμόρφωση για το μέλλον.

Ειδικότερα όσον αφορά στον τελικό Κυπέλλου, ο οποίος διεξήχθη το Σάββατο 25 Απριλίου, υπάρχουν τέσσερα κρυμμένα μυστικά, τα οποία μπορεί να μην έγιναν αντιληπτά από πολλούς όμως αξίζουν να αναφερθούν! Από την «εξαφανισμένη» βαθμολογία των διαιτητών μέχρι την τρανταχτή απουσία από την απονομή…

Πιο αναλυτικά:

-Μετά από εννέα χρόνια διαιτητές σε τελικό Κυπέλλου ήταν Ελληνες. Όμως, αυτό δεν είναι το θέμα ματς. Παρατηρητής διαιτησίας ήταν ο Στεφάν Λανουά, ο οποίος δεν ανακοίνωσε την βαθμολογία του διαιτητή Ευαγγέλου (Αθηνών), των βοηθών Φωτόπουλου (Αθηνών), Καραγκιζόπουλου (Ημαθίας), του τέταρτου Βεργέτη (Αρκαδίας) αλλά και των Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιά (Πέλλας), οι οποίοι ήταν VAR και AVAR, αντίστοιχα. Για να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί αν η διαιτησία ήταν καλή. Δεν αποτελεί δικαιολογία ότι η UEFA απαγορεύει να δημοσιοποιούνται οι βαθμολογίες, αν θέλουν μπορούν να παρακάμψουν την οδηγία για να υπάρχει διαφάνεια.

-Ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης απουσίασε από το καθιερωμένο δείπνο, το οποίο διοργανώνει η ΕΠΟ με βάση το πρωτόκολλο του τελικού και έλαβε χώρα μια μέρα πριν από το ματς. Με τον τρόπο αυτό θέλησε να εκφράσει την δυσαρέσκειά του επειδή δεν έγινε δεκτό το αίτημα της ομάδας του για ορισμό ξένου διαιτητή στο VAR.

-Στον ΟΦΗ προέκυψε και δυσαρέσκεια επειδή ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης δεν έκανε την απονομή του τροπαίου στους νικητές του τελικού Κυπέλλου. Από την ΕΠΟ, αντί να βγάλουν ανακοίνωση προτίμησαν να κάνουν διαρροή (!), σύμφωνα με την οποία «είχε αποφασιστεί από πριν ότι εφόσον η ομάδα του Ηρακλείου κατακτούσε τον τίτλο, την απονομή θα έκανε ο κ. Τζώρτζογλου, λόγω της θεσμικής του ιδιότητας ως Πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου».

-Η απουσία της goal line technology. Είναι ατόπημα που η ΕΠΟ δεν πήρε τα μέτρα της για να προστατεύσει τον τελικό Κυπέλλου, ή αν προτιμάτε να τον «θωρακίσει» περισσότερο. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν η μπάλα πέρασε ή όχι την γραμμή στο 87’, φάση που ο Κωστούλας έδιωξε την μπάλα από την εστία της ομάδας του. Εδώ η ΕΠΟ έμεινε μετεξεταστέα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη – Χάλασαν το κλίμα οι τράπεζες

Περπάτημα: Λίγα βήματα είναι αρκετά για να βελτιωθεί η υγεία μας;

Κόσμος
Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για διαπραγματεύσεις – Δεν θα διαπραγματευτούμε μέσω του Τύπου, λέει ο Λευκός Οίκος

Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό
Παιχνίδια της μοίρας 27.04.26

Το ποδόσφαιρο επέλεξε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με τον πιο σκληρό τρόπο, αφού τον «έριξε» ευρωπαϊκή διοργάνωση ο προπονητής που κρίθηκε ανεπαρκής από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
On Field 26.04.26

Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)
On Field 26.04.26

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ο Λεβαδειακός πρωταγωνίστησε παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στη φετινή Super League και η ελληνική ποδοσφαιρική Περιφέρεια... αναπνέει ξανά.

Άκης Στρατόπουλος
Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Είναι από τις ιστορίες που βρίσκουν πολλούς υποστηρικτές. Η πορεία του ΟΦΗ και η τρίτη και καλύτερη…

Γιώργος Νοικοκύρης
Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Η Κάρλα Βίτι μετά από 28 χρόνια ως φροντίστρια των Go Ahead Eagles, βγήκε στη σύνταξη και οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας την έκαναν πανό και κορεό, υπενθυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα συνυφασμένο με έννοιες όπως πίστη, αφοσίωση, αγάπη, αυταπάρνηση.

Νικόλαος Κώτσης
Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
Μπάσκετ 24.04.26

Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον
Κόσμος 27.04.26

Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, η θητεία του οποίου στην Ντάουνινγκ Στριτ αμαυρώνεται από την υπόθεση Μάντελσον.

Σύνταξη
Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
Επικαιρότητα 27.04.26

Όπως τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τζαβέλλας, ως βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου, τα είχε βρει «όλα όπως πρέπει» στην υπόθεση των υποκλοπών.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Πολιτική 27.04.26

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Σύνταξη
Τροχαία: Πενθήμερο εντατικών ελέγχων στην Αττική – Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, οι 10 υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 27.04.26

Κατά τους ελέγχους ακινητοποιήθηκαν από την Τροχαία 387 οχήματα, εκ των οποίων 137 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 544 άδειες ικανότητας οδήγησης και 185 άδειες κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Η Ιουλία Τσέτη στο Delphi Forum XI: «Η βιωσιμότητα είναι συνέχεια και συνέπεια – Οι εργαζόμενοι σύμμαχοί μας»
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Η βιωσιμότητα ως πυρήνας της επιχειρηματικής στρατηγικής και επένδυση στον άνθρωπο βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Ιουλίας Τσέτη στο Delphi Economic Forum XI

Σύνταξη
Μουρτζούκου: Τη μητέρα του Παναγιωτάκη κατονόμασε ως δολοφόνο – Σοκάρουν οι εικόνες με την κακοποίηση του μωρού
Ελλάδα 27.04.26

Η Ειρήνη Μουρτζούκου παρέδωσε στις ανακριτικές Αρχές ένα βίντεο, υποστηρίζοντας πως για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ευθύνεται η μητέρα και η γιαγιά του παιδιού.

Σύνταξη
Γεροβασίλη για υποκλοπές: Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή που δεν σέβεται του δικαστές της
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Αιχμηρή δήλωση από την Όλγα Γεροβασίλη για το σκάνδαλο των υποκλοπών που κάνει λόγο για πραξικοπηματική υπέρβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αποφάσισε να «θάψει» την υπόθεση στο αρχείο.

Σύνταξη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16» του Masters της Μαδρίτης – Ισχυρός ο επόμενος αντίπαλος (vid)
Άλλα Αθλήματα 27.04.26

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε στον 3ο γύρο του Madrid Open τον Ντάνιελ Μέριδα (6-4, 6-2) και πλέον στη φάση των «16», ο Έλληνας τενίστας θα βρει απέναντί του τον έμπειρο Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» – Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης
Woman 27.04.26

Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ ήταν 18 ετών όταν γνώρισε τον 37χρονο ρόκερ Μέριλιν Μάνσον. Η σχέση τους γρήγορα κατέληξε σε βία, με καταγγελίες για βιασμό και απειλές θανάτου. Ένα νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνησή του πρέπει να φύγουν – Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή
«Θεσμική εκτροπή» 27.04.26 Upd: 18:34

«Να μπει ένα τέλος στην παρακμή» τόνισε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας για διαφθορά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει.

Σύνταξη
Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Πίσω από την επιλογή του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών οχυρώνεται το Μαξίμου δια στόματος του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επιτίθεται ευθέως σε όποιον ασκεί κριτική.

Σύνταξη
Βάρρας για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν «κόλλησε» η τεχνική λύση, βρήκαν τις εικονικές κληρονομιές
Ελλάδα 27.04.26

Σύμφωνα με τον κ. Βάρρα, το Μαξίμου είχε ενημερωθεί από τον Μάιο του 2025 για τη διαδικασία της «τεχνικής λύσης» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα πρόστιμα που αντιμετώπιζε η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μίνα Μουστάκα
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

