Οι τέσσερις λόγοι που ορίστηκε ο Ευαγγέλου στον τελικό Κυπέλλου

Γιατί ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά προτίμησε τον 42χρονο Άγγελο Ευαγγέλου στον τελικό Κυπέλλου Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ το Σάββατο 25 Απριλίου; Το όνομα του Αθηναίου διαιτητή δεν έπαιξε ως υποψηφίου, παρά ήταν το μεγάλο φαβορί για να τοποθετηθεί VAR, όμως ο Λανουά εξέπληξε τους πάντες, πιθανόν και τον ίδιο τον Ευαγγέλου!

Η επιλογή του Ευαγγέλου έχει πολύ βάθος, ενώ αν δούμε τους λόγους φαίνεται «ψαγμένη» από τον Στεφάν Λανουά. Είναι και ιστορική καθώς ο 42χρονος διαιτητής, που δεν είναι διεθνής, είναι ο πρώτος Έλληνας που θα σφυρίξει τελικό Κυπέλλου, μετά το 2017. Ο προηγούμενος ήταν ο Κομίνης (Θεσπρωτίας), ο οποίος διαιτήτευσε τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 2-1, ένα ματς που σημαδεύτηκε από επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δυο ομάδων. Μετά, στον τελικό του 2018, τσακώθηκαν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ που δεν διαψεύστηκε ο πρώτος ήθελε Σιδηρόπουλο και η δεύτερη τον Παπαπέτρου, με αποτέλεσμα να επιλεγεί η λύση ξένου που ήταν ο Ισπανός Μπορμπολάν, ως γνωστόν ακολούθησαν ξένοι και στα ντέρμπι της Super League.

Ήταν γνωστό ότι θα οριστεί Έλληνας διαιτητής στον τελικό Κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΟΦΗ. Ο πρώτος λόγος που ο Λανουά επέλεξε τον Ευαγγέλου είναι η συνολική απόδοση του Αθηναίου ρέφερι την διετία που ο Γάλλος βρίσκεται στο τιμόνι της ΚΕΔ, καθώς έχει βγάλει πολλά και δύσκολα παιχνίδια, όταν η σφυρίχτρα «έκαιγε».

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την ηλικία του. Ο Ευαγγέλου είναι 42 ετών, μπορεί να σφυρίζει μέχρι τα 45, άρα έπρεπε η απόδοσή του να επιβραβευτεί και δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος από το να οριστεί στον τελικό Κυπέλλου.

Ο τρίτος λόγος είναι ότι ο Ευαγγέλου, μαζί με τους Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιά (Πέλλας) και Τσακαλίδη (Χαλκιδικής) ορίστηκαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson. Άρα, ήταν υποψήφιος και δεν… φαινόταν επειδή είναι ο πιο εξελιγμένος ρέφερι του VAR, με σεμινάρια στο εξωτερικό, όντας υποψήφιος και για το μουντιάλ, άσχετα αν δεν επιλέχθηκε από την FIFA.

Ο τέταρτος λόγος έχει να κάνει με το ζευγάρι. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ-ΟΦΗ «βόλευε» για μη διεθνή διαιτητή. Εκεί που ο Λανουά έκανε το… θαύμα του είναι στο VAR. Ο ΟΦΗ ζήτησε ξένο διαιτητή, όμως ο Γάλλος επέλεξε τον Παπαπέτρου.

Πριν ο Λανουά ορίσει τον Ευαγγέλου να σφυρίξει στον τελικό Κυπέλλου Betsson τσέκαρε και την αγωνιστική του κατάσταση, καθώς ο Ευαγγέλου σφύριξε τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Stoiximan Super League Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 0-0. Είχε να σφυρίξει αγώνα από τις 22/3 (Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός 0-0), άρα τον προφύλαξε στα πρώτα ματς των πλέι οφ (5-8) και των πλέι άουτ της Stoiximan Super League.