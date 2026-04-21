Τρίτη 21 Απριλίου 2026
Οι τέσσερις λόγοι που ορίστηκε ο Ευαγγέλου στον τελικό Κυπέλλου
Ποδόσφαιρο 21 Απριλίου 2026, 19:57

Οι τέσσερις λόγοι που ορίστηκε ο Ευαγγέλου στον τελικό Κυπέλλου

Το όνομα του Αθηναίου Άγγελου Ευαγγέλου δεν έπαιξε για να σφυρίξει τον τελικό Κυπέλλου Betsson, όμως δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Γιατί τον επέλεξε ο Λανουά

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Γιατί ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά προτίμησε τον 42χρονο Άγγελο Ευαγγέλου στον τελικό Κυπέλλου Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ το Σάββατο 25 Απριλίου; Το όνομα του Αθηναίου διαιτητή δεν έπαιξε ως υποψηφίου, παρά ήταν το μεγάλο φαβορί για να τοποθετηθεί VAR, όμως ο Λανουά εξέπληξε τους πάντες, πιθανόν και τον ίδιο τον Ευαγγέλου!

Η επιλογή του Ευαγγέλου έχει πολύ βάθος, ενώ αν δούμε τους λόγους φαίνεται «ψαγμένη» από τον Στεφάν Λανουά. Είναι και ιστορική καθώς ο 42χρονος διαιτητής, που δεν είναι διεθνής, είναι ο πρώτος Έλληνας που θα σφυρίξει τελικό Κυπέλλου, μετά το 2017. Ο προηγούμενος ήταν ο Κομίνης (Θεσπρωτίας), ο οποίος διαιτήτευσε τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 2-1, ένα ματς που σημαδεύτηκε από επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δυο ομάδων. Μετά, στον τελικό του 2018, τσακώθηκαν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ που δεν διαψεύστηκε ο πρώτος ήθελε Σιδηρόπουλο και η δεύτερη τον Παπαπέτρου, με αποτέλεσμα να επιλεγεί η λύση ξένου που ήταν ο Ισπανός Μπορμπολάν, ως γνωστόν ακολούθησαν ξένοι και στα ντέρμπι της Super League.

Ήταν γνωστό ότι θα οριστεί Έλληνας διαιτητής στον τελικό Κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΟΦΗ. Ο πρώτος λόγος που ο Λανουά επέλεξε τον Ευαγγέλου είναι η συνολική απόδοση του Αθηναίου ρέφερι την διετία που ο Γάλλος βρίσκεται στο τιμόνι της ΚΕΔ, καθώς έχει βγάλει πολλά και δύσκολα παιχνίδια, όταν η σφυρίχτρα «έκαιγε».

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την ηλικία του. Ο Ευαγγέλου είναι 42 ετών, μπορεί να σφυρίζει μέχρι τα 45, άρα έπρεπε η απόδοσή του να επιβραβευτεί και δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος από το να οριστεί στον τελικό Κυπέλλου.

Ο τρίτος λόγος είναι ότι ο Ευαγγέλου, μαζί με τους Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιά (Πέλλας) και Τσακαλίδη (Χαλκιδικής) ορίστηκαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson. Άρα, ήταν υποψήφιος και δεν… φαινόταν επειδή είναι ο πιο εξελιγμένος ρέφερι του VAR, με σεμινάρια στο εξωτερικό, όντας υποψήφιος και για το μουντιάλ, άσχετα αν δεν επιλέχθηκε από την FIFA.

Ο τέταρτος λόγος έχει να κάνει με το ζευγάρι. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ-ΟΦΗ «βόλευε» για μη διεθνή διαιτητή. Εκεί που ο Λανουά έκανε το… θαύμα του είναι στο VAR. Ο ΟΦΗ ζήτησε ξένο διαιτητή, όμως ο Γάλλος επέλεξε τον Παπαπέτρου.

Πριν ο Λανουά ορίσει τον Ευαγγέλου να σφυρίξει στον τελικό Κυπέλλου Betsson τσέκαρε και την αγωνιστική του κατάσταση, καθώς ο Ευαγγέλου σφύριξε τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Stoiximan Super League Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 0-0. Είχε να σφυρίξει αγώνα από τις 22/3 (Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός 0-0), άρα τον προφύλαξε στα πρώτα ματς των πλέι οφ (5-8) και των πλέι άουτ της Stoiximan Super League.

Ποδόσφαιρο 21.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές για την 33η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Ποδόσφαιρο 21.04.26

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Τσέλσι για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

