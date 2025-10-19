Τι λένε στον Πειραιά για Μπενίτεθ και Νότιγχαμ Φόρεστ

Με μπόλικα χαμόγελα σχολίαζαν στον Πειραιά το παραμυθάκι που κυκλοφορεί από χθες το απόγευμα περί Ράφα Μπενίτεθ και Νότιγχαμ Φόρεστ. Μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας ως συνέχεια των μυθευμάτων των τελευταίων ημερών σε μια σειρά από «ελληνικά» μεταγραφικά ζητήματα:

«Καλά τα αφηγήματα και η επικοινωνία αλλά κάπου σταματάμε να γελάμε και φτάνει το ζήτημα στη γελοιότητα» ήταν η ατάκα που κυκλοφόρησε. Και μαζί της ένα μήνυμα λιτό και κατανοητό:

«Να ενημερώσουμε «κύκλους» και «τετράγωνα» που τροφοδοτούν τα media με ειδήσεις ότι η Νότιγχαμ και ο Μαρινάκης ασχολήθηκαν με τον Μπενίτεθ ότι… έχουν δίκιο! Αλλά όταν ήταν στην Τσάμπιονσιπ 8 χρόνια πριν!».

Περί Τετέι και Παντελίδη

«Είναι οι ίδιοι «κύκλοι» και «τετράγωνα» που μας έλεγαν πως ενδιαφερθήκαμε για τους παίκτες της Κηφισιάς (Τετέι-Παντελίδη) τους οποίους μας… παρακαλούσαν να τους πάρουμε με 800.000 πακέτο για να πάνε το καλοκαίρι δανεικοί στη Ρίο Άβε!».

Ναι, ο Τετέι και ο Παντελίδης που ο Παναθηναϊκός του πλήρωσε μαζί κάτι παραπάνω από 3,5 εκατ ευρώ για να τους αποκτήσει για τον Γενάρη.

Και που για κάποιον λόγο μια σειρά από «πηγές» προσπάθησαν αυτή την επιλογή τους να την παρουσιάσουν ως μεταγραφική «νίκη» απέναντι στις άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες