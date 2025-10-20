Η εποχή Μπενίτεθ (πρέπει) να έχει και κεντρική ιδέα

Είναι τόσο παράδοξα όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες στον Παναθηναϊκό, ώστε οι περισσότεροι ασχολήθηκαν ελάχιστα έως καθόλου με την ισοπαλία με τον Άρη. Σε ένα παιχνίδι που οι παίκτες του Χρήστου Κόντη άξιζαν τη νίκη, παρότι δεν έθελξαν με την απόδοση τους στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Όμως η κακή αντίδραση του Ντραγκόβσκι στο σουτ του Τάσου Δώνη και η μεροληψία που επέδειξαν ο Γερμανός Τσβάιερ στο γήπεδο και ο συμπατριώτης του Περλ στο VAR, κόστισαν το τελικό 1-1 και τους δύο χαμένους βαθμούς.

Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να σχολιάσουμε τις αποφάσεις και τη διαχείριση του Κόντη, αφού σύντομα θα τον αντικαταστήσει ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο υπηρεσιακός προπονητής του Παναθηναϊκού προσπάθησε για το καλύτερο και όντως βελτίωσε το γκρουπ που παρέλαβε. Ο Κόντης υπηρέτησε το Τριφύλλι με τον καλύτερο τρόπο και ο Γιάννης Αλαφούζος πρέπει να τον ευχαριστήσει γιατί τον βοήθησε να αποφύγει τα χειρότερα, σε ένα τάιμινγκ που οι οπαδοί ήταν… στα κάγκελα.

Για τη γκάφα του Ντραγκόβσκι, τι να γράψουμε; Ο Παναθηναϊκός υποτίθεται πως έχει στο ρόστερ του δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες και σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, δέχεται ένα γκολ ο γκολκίπερ του έχει καίρια ευθύνη. Όποιος και να παίξει, ο Ντραγκόβσκι ή ο Λαφόν, η κατάσταση δεν αλλάζει. Μόνο να δοκιμαστεί ο Κότσαρης έχει απομείνει…

Φυσικά, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται για τις υποδείξεις του Τσβάιερ, αλλά κυρίως τις επιλογές του Περλ στο VAR. Γιατί ο διαιτητής στο τερέν μπορεί να χάσει ή να μην νιώθει σίγουρος για μία φάση και περιμένει τη βοήθεια από την αίθουσα ελέχγου. Όμως ο συνάδερφος του, που υποτίθεται πως τον καλύπτει, έχει δικαιολογία; Όχι, είναι η απάντηση.

Είναι άλλη μία φορά που το VAR αδικεί τον Παναθηναϊκό φέτος. Οι ρέφερι στην ανασκόπηση της φάσης, Έλληνες ή ξένοι, είτε δεν δείχνουν τα σωστά πλάνα στους διαιτητές για να πάρουν απόφαση (όπως με το πέναλτι που δεν υπέπεσε ο Τσέριν στο Αγρίνιο), είτε προσπερνούν αβίαστα καθαρές παραβάσεις. Αλλά και σε αυτό, δεν θα αλλάξει το παραμικρό…

Ο Μπενίτεθ από μόνος του δεν αρκεί

Ωστόσο, όλα περνούν σε δεύτερη μοίρα μετά το «ναι» του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός αποδέχτηκε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο και θα αποτελέσει τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή που εργάστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Τα λεφτά δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία, όμως αυξάνουν τις πιθανότητες για την… άφιξη της.

Ο Αλαφούζος έψαχνε έναν υπερβατικό στόχο για τον πάγκο, δαπάνησε τα χρήματα που απαιτούνται και ελπίζει να δρέψει τους καρπούς των προσπάθειων του. Είναι η πιο σημαντική… ζαριά του, εν όψει της κατασκευής του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στο Βοτανικό. Ο Αλαφούζος δημιουργεί την υστεροφημία του και θέλει έναν τίτλο, αφού μόνο η επίλυση του γηπεδικού δεν θα είναι αρκετή.

Έχει σημασία να επαναλάβουμε ότι στο ποδόσφαιρο, ένας σύλλογος επιβάλλεται να λειτουργεί με αρχές και ποδοσφαιρική λογική, για να υποστηρίξει με επάρκεια έναν προπονητή. Η πρόσληψη Μπενίτεθ και η συνεργασία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ με τον Φράνκο Μπαλντίνι, πρέπει να συνοδευτεί από ένα ολοκληρωμένο ποδοσφαιρικό σχέδιο που θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος.

Ο Παναθηναϊκός ως αθλητικός οργανισμός, πρέπει να διέπεται από μία κεντρική ιδέα. Κάτι που δεν συμβαίνει στην εποχή Αλαφούζου και αυτή η παράλειψη είναι μία πολύ σημαντική ευκαιρία για να διορθωθεί…