«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει
Ελλάδα 30 Απριλίου 2026, 22:33

Τί συμβαίνει στο Αττικόν και «πλημμυρίζει» ξανά και ξανά με ράντζα τα τελευταία χρόνια; Τα σχέδια του υπουργού Υγείας για μείωση των ράντζων στο Αττικόν είναι ανεδαφικά σύμφωνα με τους εργαζόμενους - Τι λένε στο in νοσοκομειακοί γιατροί

Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ξεκινήσαμε τη χθεσινή εφημερία με 73 ράντζα. Οταν έληξε σήμερα το πρωί, τα ράντζα είχαν γίνει 150. Υπάρχουν ασθενείς που μπορεί να μην πάνε ποτέ σε κανονικό κρεβάτι και να πάρουν εξιτήριο από το ράντζο». O Γιάννης Πλαγιαννάκος, πρόεδρος εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικόν περιγράφει στο in την κατάσταση που επικρατεί στο νοσoκομείο.

Τις τελευταίες μέρες, το Αττικόν «πρωταγωνιστεί» -ξανά- με αρνητικό τρόπο στις ειδήσεις. Τα ράντζα του έχουν γίνει… διάσημα.

Οπως όμως εξηγεί ο κ. Πλαγιαννάκος, και όπως θα πει στο in και πανεπιστημιακός καθηγητής που εργάζεται στο εν λόγω νοσοκομείο πολλά χρόνια, τα ράντζα μετρούν τουλάχιστον 20 χρόνια ζωής στο Αττικόν. Αλλοτε αυξάνονται, άλλοτε η κατάσταση εξορθολογίζεται, όμως το πρόβλημα παραμένει σταθερό και τα τελευταία χρόνια, οξύνεται.

Γιατί αυξάνονται τα ράντζα στο Αττικόν

Περιγράφοντας την κατάσταση που διαμορφώθηκε στις 29 Απριλίου το πρωί, ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ -Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων- αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε πως: «Δημιουργήθηκε ένα δεύτερο νοσοκομείο μέσα στο Αττικόν στους διαδρόμους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 50% των  ασθενών που προσέρχονται στα Επείγοντα και επίσης το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών είναι από άλλους νομούς.

Οπως συνεχίζει να εξηγεί ο κ. Γιαννάκος: «Δεν φταίνε οι εργαζόμενοι του Αττικόν να “πληρώνουν” την υπολειτουργία των περιφερειακών νοσοκομείων και τις πολλές ιατρικές εξειδικεύσεις που διαθέτει το συγκεκριμένο νοσοκομείο».

Ο Γιάννης Γαλανόπουλος πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ -Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος- εξηγεί με τη σειρά του πως το  πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό.

Το Αττικόν είναι ένα νοσοκομείο που καλύπτει τους πολίτες μιας τεράστιας περιοχής: Δυτική Αττική, Πειραιάς, όλα τα νησιά του Αιγαίου πλην Εύβοιας και Κρήτης, περιοχές της Στερεάς, ακόμα και Πελοπόννησο αλλά και Δυτική Ελλάδα.

«Η απουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας σε πολλές από αυτές τις περιοχές, oι τεράστιες ελλείψεις στα περιφερειακά νοσοκομεία σε συνδυασμό με τις πολλές ειδικότητες και τα εξειδικευμένα ιατρεία του Αττικόν, ‘σπρώχνουν” ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ασθενών προς το συγκεκριμένο νοσοκομείο» εξηγεί ο κ. Γαλανόπουλος.

Ο ίδιος βάζει στην αρνητική εξίσωση και την υποβάθμιση του νοσοκομείου Αγία Βαρβάρα (το γνωστό «Λοιμωδών») πριν από 13 χρόνια όταν και έκλεισαν όλες οι κλινικές του και έμειναν μόνο κάποια εξωτερικά ιατρεία και εργαστήρια, κίνηση που τότε είχε αποφασίσει (και) ο τωρινός υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης.

Η μετατροπή του «Λοιμωδών» στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, σε ένα Κέντρο Υγείας επί της ουσίας, έριξε ακόμα μεγαλύτερο βάρος στις πλάτες του Αττικόν.

Τον περασμένο Οκτώβριο κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού και του υπουργού Υγείας στο Αττικόν, οι διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση του νοσοκομείου εργαζόμενοι, δέχθηκαν ξύλο και χημικά

«Ούτε η Αγία Βαρβάρα θα λύσει το πρόβλημα – το πρόβλημα είναι η έλλειψη ιατρικού προσωπικού»

Τον Μάρτιο του 2025 ο υπουργός Υγείας αποφάσισε το «Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά Άγιος Παντελεήμων – Γ.Ν. Δυτικής Αττικής Η Αγία Βαρβάρα» (όπως είναι το πλήρες όνομα του «Λοιμωδών») να αποσπαστεί από το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας στο οποίο ήταν ως τότε ενταγμένο και να ενταχθεί ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν.

Στις 22 Απριλίου 2026 και ενώ τα ράντζα είχαν αρχίσει να «πλημμυρίζουν» ξανά το Αττικόν, ο Αδωνις Γεωργιάδης επισκέφτηκε το νοσοκομείο και υποσχέθηκε πως θα δοθεί τέλος σε αυτή την εξοργιστική εικόνα μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Η υπόσχεση δόθηκε κατά τον αγιασμό των θεμελίων του νέου κτηριακού συγκροτήματος στο Αττικόν, έργο προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και περιλαμβάνει νέους κοιτώνες για εφημερεύοντες γιατρούς. Αυτή η κίνηση θα απελευθερώσει, σύμφωνα με τον υπουργό, 52 νέες κλίνες για την Παθολογική Κλινική του Αττικόν.

Ο υπουργός ανακοίνωσε παράλληλα πως στο πρώην «Λοιμωδών» θα προστεθούν ακόμη 110 κρεβάτια, με στόχο να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες κάθε εφημερίας του Αττικόν.

«Σε ενάμιση χρόνο δεν θα υπάρχουν ράντζα στο Αττικόν», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, θέτοντας χρονοδιάγραμμα για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ΕΣΥ.

Το ιατρικό προσωπικό που εργάζεται στα ελληνικά νοσοκομεία κρατάει «μικρό καλάθι» για την παραπάνω εξαγγελία των 110 κλινών στην Αγία Βαρβάρα και των 52 μέσα στο Αττικόν.

«Δεν είναι τα ράντζα το πρόβλημα, το Αττικόν καθρεφτίζει απλώς τις τεράστιες ελλείψεις και την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ με πρώτη και κύρια την έλλειψη ιατρικού προσωπικού και τη μαζική φυγή του από τα νοσοκομεία. Οι 110 κλίνες τις οποίες διαφημίζει το υπουργείο χρειάζονται ιατρικό προσωπικό. Αυτό λείπει από το Αττικόν. Οχι τα κρεβάτια. Με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης ανακαινίζονται νοσοκομεία. Ομως αυτό που λείπει σε όλο το ΕΣΥ, από άκρη σε άκρη, σε όλη τη χώρα είναι οι εργαζόμενοι. Με τί προσωπικό λοιπόν θα λειτουργήσουν τα 110 κρεβάτια;» αναρωτιέται ο κ. Γαλανόπουλος.

Οπως περιέγραψε και στην ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ ο κ. Γιαννάκος: «Στην τελευταία προκήρυξη νοσηλευτικού προσωπικού έγιναν λιγότερες των 10.000 αιτήσεων για πρόσληψη μόνιμων. Δεν έκαναν αίτηση ούτε οι επικουρικοί/ συμβασιούχοι εργαζόμενοι που είναι 20.000 τρέμοντας στην ιδέα να προσληφθούν σε άλλο νοσοκομείο και να χρειαστούν ενοίκια με τα 800 ευρώ το μήνα που λαμβάνουν».

«Στο Αττικόν, το βοηθητικό ιατρικό προσωπικό εργαζόμαστε κάτω από τα όρια ασφαλείας» τονίζει ο κ. Πλαγιαννάκος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο νοσοκομείο οι γιατροί ξεπερνούν τους 1.000 ενώ το βοηθητικό προσωπικό -νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, τραυματιοφορείς κ.τ.λ- είναι περίπου 680 άτομα που εργάζονται υπέρ εντατικά. «Οι διπλοβάρδιες που κάνουμε είναι παράνομες. Εργαζόμαστε χωρίς το απαραίτητο 11ωρο διάλειμμα που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα» προσθέτει ο κ. Πλαγιαννάκος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παραιτήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού λόγω εξουθένωσης στο εν λόγω νοσοκομείο, είναι διαρκείς.

«Ποιος θα έρθει να εργαστεί εδώ με αυτούς τους μισθούς πείνας που παίρνουν πλέον οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ; 780 ευρώ η νοσηλεύτρια και 680 ευρώ ο πρωτοδιοριζόμενος τραυματιοφορέας» σημειώνει ο κ. Πλαγιαννάκος.

Η εφημερία της 28ης Απριλίου οδήγησε σε αρνητικό ρεκόρ ράντζων -150 στον αριθμό- στο Αττικόν

«Κλέβει προσωπικό από ένα νοσοκομείο και το μετακινεί στο άλλο»

Τον Ιανουάριο του 2026 το σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικόν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία στηλίτευε την κίνηση του υπουργού Υγείας να επιστρατεύσει το «Λοιμωδών» για να λύσει τα προβλήματα της υπερ συγκέντρωσης ασθενών στο Αττικόν.

Οπως ανέφεραν -ανάμεσα σε άλλα- στην ανακοίνωση τους:

«Ο νόμος για τη μεταφορά του Λοιμωδών από τον οργανισμό του νοσοκομείου της Νίκαιας στο Αττικόν έχει απορριφθεί από το σωματείο μας με αποφάσεις ΔΣ και Γενικής Συνέλευσης αφού:

–επαληθεύει ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να το ανοίξει ως νοσοκομείο, άρα δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα των ράντζων που έτσι κι αλλιώς αφορά τη συνολική κατάσταση των δομών υγείας της Δυτικής Αθήνας που έχουν ρημάξει όσοι κυβέρνησαν.

–θα μετατρέψει τους εργαζόμενους του Αττικόν σε «περιοδεύοντα θίασο» (ήδη έχουν πάρει μία πρώτη γεύση οι συνάδελφοι της Τεχνικής Υπηρεσίας).

–Η εγκύκλιος που αναρτήθηκε 29/12/25 στη Διαύγεια αναφέρει τη μετακίνηση 13 εργαζομένων από το Λοιμωδών στο Αττικόν εκ των οποίων νοσηλευτές είναι μόλις οι 3 (!!!). Ήδη λείπουν στο Αττικόν πάνω από 100 νοσηλευτές. Ποιοι θα δουλεύουν στο Λοιμωδών; Μας κοροϊδεύουν;

–Η μετακίνηση 5 ειδικευόμενων γιατρών της Δερματολογικής Κλινικής του Λοιμωδών στο Αττικόν στερεί από τη Δυτική Αθήνα μία Δερματολογική κλινική. Αντί το άνοιγμα δομών να σημαίνει περισσότερες υπηρεσίες ανοίγεται ο δρόμος για συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων».

Ο Πάνος Παπανικολάου, νευροχειρουργός στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας και γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ λέει πως το υποτργείο Υγείας επί της ουσίας «έκλεψε» 13 οργανικές θέσεις από το νοσοκομείο της Νίκαιας για να τις κάνει …δώρο στο Αττικόν.

«Αυτή είναι η αντίληψη που έχει για την επίλυση των τεράστιων προβλημάτων στο ΕΣΥ ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης. Να μετακινεί προσωπικό από εδώ και από εκεί και να διαφημίζει νοσηλευτικά ιδρύματα που ο ίδιος έχει πρώτα φροντίσει να υποβαθμίσει στο παρελθόν και τα θυμάται ξανά όταν τον συμφέρει» σχολιάζει ο κ. Παπανικολάου.

Κατά τον ίδιο άλλωστε, το πρόβλημα με τα ράντζα δεν αφορά μόνο το Αττικόν που έχει γίνει «διάσημο» αυτές τις μέρες, αλλά πολλά κεντρικά νοσοκομεία της Αττικής όπως το Λαϊκό, το Γεννηματάς αλλά και της Νίκαιας.

« Εμείς εδώ και 20 μήνες είμαστε με 40 ράντσα στους διαδρόμους και τις παθολογικές μας να λειτουργούν ασθμαίνοντας» δίνει τη μεγάλη εικόνα ο κ. Παπανικολάου.

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες
Ελλάδα 30.04.26

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες

Γνωστός από την υπόθεση απαγωγής του ιδίου το 2022 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον - Τότε η οικογένειά του είχε καταβάλλει 800.000 ευρώ λύτρα στους απαγωγείς για να τον αφήσουν ελεύθερο

Καταγγελίες για το σύστημα υγείας και προτεραιότητες της νέας παράταξης «Ενεργοί Ιατροί» που διεκδικεί τον ΙΣΑ
Καταγγελίες για το σύστημα υγείας και προτεραιότητες της νέας παράταξης «Ενεργοί Ιατροί» που διεκδικεί τον ΙΣΑ

«Έχει έρθει η στιγμή ο ΙΣΑ όχι μόνο να διεκδικήσει τον ρόλο του ως επίσημου σύμβουλου τής Πολιτείας σε θέματα υγείας, αλλά και να λειτουργήσει ως θεσμός» σημειώνουν οι «Ενεργοί Ιατροί».

Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση
Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Global Sumud Flotilla τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης - Η αποστολή είχε στόχο να σπάσει το ισραηλινό εμπάργκο και να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε χθες συντονισμένες έρευνες για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια

Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Αμπελόκηποι: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την 72χρονη που λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο – «Θα την πετάξω στα σκουπίδια»
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την 72χρονη που λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο - «Θα την πετάξω στα σκουπίδια»

Η 72χρονη υποσχόταν φροντίδα σε ηλικιωμένες γυναίκες με 650 ευρώ τον μήνα - Απείλησε συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ

Υποκλοπές: Παραίτηση Τζαβέλλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Παραίτηση Τζαβέλλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κάνει λόγο για «θεσμική εκτροπή», υπογραμμίζοντας πως τίθεται ζήτημα δεοντολογίας λόγω προηγούμενης εμπλοκής του ίδιου εισαγγελικού λειτουργού στην υπόθεση.

Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 89χρονος – «Δεν ήθελα να τους κάνω κακό» είπε στον ανακριτή
Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 89χρονος – «Δεν ήθελα να τους κάνω κακό» είπε στον ανακριτή

Ανακριτής και εισαγγελέας μετά την απολογία του ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του 89χρονου που σκόρπισε τον πανικό σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο.

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε με λαβή χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν τρώγοντας γαρίδα
Θεσσαλονίκη 30.04.26

Μαθητής έσωσε με λαβή χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν από γαρίδα - «Η εκπαίδευση διαρκεί 10 λεπτά και σώζει ζωές»

Η παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς αποκαταστάθηκε η αναπνοή της γυναίκας - Εκτός από τη λαβή Χάιμλιχ, ο 18χρονος γνωρίζει ΚΑΡΠΑ, καθώς και άλλες βασικές πρώτες βοήθειες

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ
«Απλά εξαφανίστηκα» - Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Ο γνωστός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν μίλησε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει απατήσει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και εξήγησε γιατί κλείστηκε στο σπίτι του

Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»
Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»

Σφοδρά πυρά κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για τη Δικαιοσύνη. Τι είπαν Ρουπακιώτης, Σακελλαρίδης, Κεσσές, Καμτσίδου και Παπαστεργίου

Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή διότι δεν θα δοθούν βραβεία σε Ρώσους και Ισραηλινούς
Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή διότι δεν θα δοθούν βραβεία σε Ρώσους και Ισραηλινούς

Δραματική κλιμάκωση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει σε έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτεχνικούς θεσμούς στον κόσμο. Οι μόνες χώρες που αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή τους στην Μπιενάλε Βενετίας είναι η Ρωσία και το Ισραήλ.

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ για τα ημιτελικά του Conference League.

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας για τα ημιτελικά του Conference League.

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ
LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φράιμπουργκ για τα ημιτελικά του Europa League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα για τα ημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Πρωτογενές πλεόνασμα: Πώς φτάσαμε στο 4,9% – Ο ρόλος του πληθωρισμού και… τα νοικοκυριά σε απόγνωση
Πώς φτάσαμε στα υπερμεγέθη πρωτογενή πλεονάσματα - Ο ρόλος του πληθωρισμού και... τα νοικοκυριά σε απόγνωση

Στο 4,9% «σκαρφάλωσε» το πρωτογενές πλεόνασμα το 2025 και όσο και αν επαίρεται η κυβέρνηση για τη χρηστή διαχείριση των δημοσιονομικών είναι φανερό από την ανάλυση των στοιχείων πως δεν προέρχονται από την ανάπτυξη, αλλά από την εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών.

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για το Game 2 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Ουρές, καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις από το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου
Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Ουρές, καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις από το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου

Απροετοίμαστα τα αεροδρόμια για το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου της ΕΕ - Καθυστερήσεις έως και τριών ωρών καταγράφονται σε ελέγχους εξαιτίας της εφαρμογής του EES

Ισραήλ: Ελεύθερος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος – Καταγγέλλει φριχτές συνθήκες κράτησης
«Είναι μια κόλαση»: Ελεύθερος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος από το Ισραήλ – Καταγγέλλει φριχτές συνθήκες κράτησης

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι σήμερα απελευθερώθηκα πραγματικά, αφού υπέφερα όλη αυτή την πικρή πραγματικότητα και τις τραγικές συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος

Λίβανος: Εκτοπισμένοι από τον νότο διαδηλώνουν κατά των ισραηλινών κατεδαφίσεων
Λίβανος: Εκτοπισμένοι από τον νότο διαδηλώνουν κατά των ισραηλινών κατεδαφίσεων

Κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου διαμαρτύρονται στη Βηρυτό για τις συνεχιζόμενες ισραηλινές κατεδαφίσεις χωριών, καταγγέλλοντας παραβίαση της εκεχειρίας και αδυναμία επαναπατρισμού.

Καταγγελίες για το σύστημα υγείας και προτεραιότητες της νέας παράταξης «Ενεργοί Ιατροί» που διεκδικεί τον ΙΣΑ
Καταγγελίες για το σύστημα υγείας και προτεραιότητες της νέας παράταξης «Ενεργοί Ιατροί» που διεκδικεί τον ΙΣΑ

«Έχει έρθει η στιγμή ο ΙΣΑ όχι μόνο να διεκδικήσει τον ρόλο του ως επίσημου σύμβουλου τής Πολιτείας σε θέματα υγείας, αλλά και να λειτουργήσει ως θεσμός» σημειώνουν οι «Ενεργοί Ιατροί».

Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης
Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης

Παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, το Ιράν επιστρατεύει την «οικονομία της αντίστασης», ισορροπώντας μεταξύ εσωτερικής αντοχής και της απειλής οικονομικής κατάρρευσης

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

