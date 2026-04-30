«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει

«Ξεκινήσαμε τη χθεσινή εφημερία με 73 ράντζα. Οταν έληξε σήμερα το πρωί, τα ράντζα είχαν γίνει 150. Υπάρχουν ασθενείς που μπορεί να μην πάνε ποτέ σε κανονικό κρεβάτι και να πάρουν εξιτήριο από το ράντζο». O Γιάννης Πλαγιαννάκος, πρόεδρος εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικόν περιγράφει στο in την κατάσταση που επικρατεί στο νοσoκομείο.

Τις τελευταίες μέρες, το Αττικόν «πρωταγωνιστεί» -ξανά- με αρνητικό τρόπο στις ειδήσεις. Τα ράντζα του έχουν γίνει… διάσημα.

Οπως όμως εξηγεί ο κ. Πλαγιαννάκος, και όπως θα πει στο in και πανεπιστημιακός καθηγητής που εργάζεται στο εν λόγω νοσοκομείο πολλά χρόνια, τα ράντζα μετρούν τουλάχιστον 20 χρόνια ζωής στο Αττικόν. Αλλοτε αυξάνονται, άλλοτε η κατάσταση εξορθολογίζεται, όμως το πρόβλημα παραμένει σταθερό και τα τελευταία χρόνια, οξύνεται.

Γιατί αυξάνονται τα ράντζα στο Αττικόν

Περιγράφοντας την κατάσταση που διαμορφώθηκε στις 29 Απριλίου το πρωί, ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ -Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων- αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε πως: «Δημιουργήθηκε ένα δεύτερο νοσοκομείο μέσα στο Αττικόν στους διαδρόμους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 50% των ασθενών που προσέρχονται στα Επείγοντα και επίσης το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών είναι από άλλους νομούς.

Οπως συνεχίζει να εξηγεί ο κ. Γιαννάκος: «Δεν φταίνε οι εργαζόμενοι του Αττικόν να “πληρώνουν” την υπολειτουργία των περιφερειακών νοσοκομείων και τις πολλές ιατρικές εξειδικεύσεις που διαθέτει το συγκεκριμένο νοσοκομείο».

Ο Γιάννης Γαλανόπουλος πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ -Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος- εξηγεί με τη σειρά του πως το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό.

Το Αττικόν είναι ένα νοσοκομείο που καλύπτει τους πολίτες μιας τεράστιας περιοχής: Δυτική Αττική, Πειραιάς, όλα τα νησιά του Αιγαίου πλην Εύβοιας και Κρήτης, περιοχές της Στερεάς, ακόμα και Πελοπόννησο αλλά και Δυτική Ελλάδα.

«Η απουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας σε πολλές από αυτές τις περιοχές, oι τεράστιες ελλείψεις στα περιφερειακά νοσοκομεία σε συνδυασμό με τις πολλές ειδικότητες και τα εξειδικευμένα ιατρεία του Αττικόν, ‘σπρώχνουν” ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ασθενών προς το συγκεκριμένο νοσοκομείο» εξηγεί ο κ. Γαλανόπουλος.

Ο ίδιος βάζει στην αρνητική εξίσωση και την υποβάθμιση του νοσοκομείου Αγία Βαρβάρα (το γνωστό «Λοιμωδών») πριν από 13 χρόνια όταν και έκλεισαν όλες οι κλινικές του και έμειναν μόνο κάποια εξωτερικά ιατρεία και εργαστήρια, κίνηση που τότε είχε αποφασίσει (και) ο τωρινός υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης.

Η μετατροπή του «Λοιμωδών» στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, σε ένα Κέντρο Υγείας επί της ουσίας, έριξε ακόμα μεγαλύτερο βάρος στις πλάτες του Αττικόν.

«Ούτε η Αγία Βαρβάρα θα λύσει το πρόβλημα – το πρόβλημα είναι η έλλειψη ιατρικού προσωπικού»

Τον Μάρτιο του 2025 ο υπουργός Υγείας αποφάσισε το «Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά Άγιος Παντελεήμων – Γ.Ν. Δυτικής Αττικής Η Αγία Βαρβάρα» (όπως είναι το πλήρες όνομα του «Λοιμωδών») να αποσπαστεί από το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας στο οποίο ήταν ως τότε ενταγμένο και να ενταχθεί ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν.

Στις 22 Απριλίου 2026 και ενώ τα ράντζα είχαν αρχίσει να «πλημμυρίζουν» ξανά το Αττικόν, ο Αδωνις Γεωργιάδης επισκέφτηκε το νοσοκομείο και υποσχέθηκε πως θα δοθεί τέλος σε αυτή την εξοργιστική εικόνα μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Η υπόσχεση δόθηκε κατά τον αγιασμό των θεμελίων του νέου κτηριακού συγκροτήματος στο Αττικόν, έργο προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και περιλαμβάνει νέους κοιτώνες για εφημερεύοντες γιατρούς. Αυτή η κίνηση θα απελευθερώσει, σύμφωνα με τον υπουργό, 52 νέες κλίνες για την Παθολογική Κλινική του Αττικόν.

Ο υπουργός ανακοίνωσε παράλληλα πως στο πρώην «Λοιμωδών» θα προστεθούν ακόμη 110 κρεβάτια, με στόχο να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες κάθε εφημερίας του Αττικόν.

«Σε ενάμιση χρόνο δεν θα υπάρχουν ράντζα στο Αττικόν», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, θέτοντας χρονοδιάγραμμα για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ΕΣΥ.

Το ιατρικό προσωπικό που εργάζεται στα ελληνικά νοσοκομεία κρατάει «μικρό καλάθι» για την παραπάνω εξαγγελία των 110 κλινών στην Αγία Βαρβάρα και των 52 μέσα στο Αττικόν.

«Δεν είναι τα ράντζα το πρόβλημα, το Αττικόν καθρεφτίζει απλώς τις τεράστιες ελλείψεις και την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ με πρώτη και κύρια την έλλειψη ιατρικού προσωπικού και τη μαζική φυγή του από τα νοσοκομεία. Οι 110 κλίνες τις οποίες διαφημίζει το υπουργείο χρειάζονται ιατρικό προσωπικό. Αυτό λείπει από το Αττικόν. Οχι τα κρεβάτια. Με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης ανακαινίζονται νοσοκομεία. Ομως αυτό που λείπει σε όλο το ΕΣΥ, από άκρη σε άκρη, σε όλη τη χώρα είναι οι εργαζόμενοι. Με τί προσωπικό λοιπόν θα λειτουργήσουν τα 110 κρεβάτια;» αναρωτιέται ο κ. Γαλανόπουλος.

Οπως περιέγραψε και στην ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ ο κ. Γιαννάκος: «Στην τελευταία προκήρυξη νοσηλευτικού προσωπικού έγιναν λιγότερες των 10.000 αιτήσεων για πρόσληψη μόνιμων. Δεν έκαναν αίτηση ούτε οι επικουρικοί/ συμβασιούχοι εργαζόμενοι που είναι 20.000 τρέμοντας στην ιδέα να προσληφθούν σε άλλο νοσοκομείο και να χρειαστούν ενοίκια με τα 800 ευρώ το μήνα που λαμβάνουν».

«Στο Αττικόν, το βοηθητικό ιατρικό προσωπικό εργαζόμαστε κάτω από τα όρια ασφαλείας» τονίζει ο κ. Πλαγιαννάκος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο νοσοκομείο οι γιατροί ξεπερνούν τους 1.000 ενώ το βοηθητικό προσωπικό -νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, τραυματιοφορείς κ.τ.λ- είναι περίπου 680 άτομα που εργάζονται υπέρ εντατικά. «Οι διπλοβάρδιες που κάνουμε είναι παράνομες. Εργαζόμαστε χωρίς το απαραίτητο 11ωρο διάλειμμα που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα» προσθέτει ο κ. Πλαγιαννάκος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παραιτήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού λόγω εξουθένωσης στο εν λόγω νοσοκομείο, είναι διαρκείς.

«Ποιος θα έρθει να εργαστεί εδώ με αυτούς τους μισθούς πείνας που παίρνουν πλέον οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ; 780 ευρώ η νοσηλεύτρια και 680 ευρώ ο πρωτοδιοριζόμενος τραυματιοφορέας» σημειώνει ο κ. Πλαγιαννάκος.

«Κλέβει προσωπικό από ένα νοσοκομείο και το μετακινεί στο άλλο»

Τον Ιανουάριο του 2026 το σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικόν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία στηλίτευε την κίνηση του υπουργού Υγείας να επιστρατεύσει το «Λοιμωδών» για να λύσει τα προβλήματα της υπερ συγκέντρωσης ασθενών στο Αττικόν.

Οπως ανέφεραν -ανάμεσα σε άλλα- στην ανακοίνωση τους:

«Ο νόμος για τη μεταφορά του Λοιμωδών από τον οργανισμό του νοσοκομείου της Νίκαιας στο Αττικόν έχει απορριφθεί από το σωματείο μας με αποφάσεις ΔΣ και Γενικής Συνέλευσης αφού:

–επαληθεύει ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να το ανοίξει ως νοσοκομείο, άρα δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα των ράντζων που έτσι κι αλλιώς αφορά τη συνολική κατάσταση των δομών υγείας της Δυτικής Αθήνας που έχουν ρημάξει όσοι κυβέρνησαν.

–θα μετατρέψει τους εργαζόμενους του Αττικόν σε «περιοδεύοντα θίασο» (ήδη έχουν πάρει μία πρώτη γεύση οι συνάδελφοι της Τεχνικής Υπηρεσίας).

–Η εγκύκλιος που αναρτήθηκε 29/12/25 στη Διαύγεια αναφέρει τη μετακίνηση 13 εργαζομένων από το Λοιμωδών στο Αττικόν εκ των οποίων νοσηλευτές είναι μόλις οι 3 (!!!). Ήδη λείπουν στο Αττικόν πάνω από 100 νοσηλευτές. Ποιοι θα δουλεύουν στο Λοιμωδών; Μας κοροϊδεύουν;

–Η μετακίνηση 5 ειδικευόμενων γιατρών της Δερματολογικής Κλινικής του Λοιμωδών στο Αττικόν στερεί από τη Δυτική Αθήνα μία Δερματολογική κλινική. Αντί το άνοιγμα δομών να σημαίνει περισσότερες υπηρεσίες ανοίγεται ο δρόμος για συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων».

Ο Πάνος Παπανικολάου, νευροχειρουργός στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας και γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ λέει πως το υποτργείο Υγείας επί της ουσίας «έκλεψε» 13 οργανικές θέσεις από το νοσοκομείο της Νίκαιας για να τις κάνει …δώρο στο Αττικόν.

«Αυτή είναι η αντίληψη που έχει για την επίλυση των τεράστιων προβλημάτων στο ΕΣΥ ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης. Να μετακινεί προσωπικό από εδώ και από εκεί και να διαφημίζει νοσηλευτικά ιδρύματα που ο ίδιος έχει πρώτα φροντίσει να υποβαθμίσει στο παρελθόν και τα θυμάται ξανά όταν τον συμφέρει» σχολιάζει ο κ. Παπανικολάου.

Κατά τον ίδιο άλλωστε, το πρόβλημα με τα ράντζα δεν αφορά μόνο το Αττικόν που έχει γίνει «διάσημο» αυτές τις μέρες, αλλά πολλά κεντρικά νοσοκομεία της Αττικής όπως το Λαϊκό, το Γεννηματάς αλλά και της Νίκαιας.

« Εμείς εδώ και 20 μήνες είμαστε με 40 ράντσα στους διαδρόμους και τις παθολογικές μας να λειτουργούν ασθμαίνοντας» δίνει τη μεγάλη εικόνα ο κ. Παπανικολάου.