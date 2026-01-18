Αποκαλυπτικές εικόνες για τα νοσοκομεία της χώρας – Ράντζα σε «Αττικόν» και «Λαϊκό»

Αίσθηση προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από το νοσοκομείο «Αττικόν» και στις οποίες αποτυπώνεται το χάος που επικρατεί με τα ράντζα. Η ταλαιπωρία των ασθενών συνεχίζεται καθώς νοσηλεύονται κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Χωρίς τέλος οι εικόνες με τα ράντζα στα νοσοκομεία της χώρας

Όπως φαίνεται στις εικόνες που εξασφάλισε το MEGA και η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ασθενείς βρίσκονται σε ράντζα τα οποία έχουν γεμίσει τους διαδρόμους του νοσοκομείου.

Ίδια η εικόνα και στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Η αναφορά του πρωθυπουργού στο ΕΣΥ

Παρά τις εικόνες από τα νοσοκομεία της χώρας που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή του καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση δήλωσε για το ΕΣΥ: «Τα λύσαμε όλα; Ασφαλώς όχι, γι’ αυτό και δεν σταματάμε τις προσπάθειες. Να συμφωνήσουμε όμως ότι το ΕΣΥ αλλάζει, εξυπηρετώντας καλύτερα και γρηγορότερα τους ασθενείς».