Απόλυτο χάος στο «Αττικόν» – Από τα εγκαίνια στα… ράντζα το ΕΣΥ

Σκληρή κόντρα μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες.

Μία μόλις μέρα μετά από τις εικόνες με γιατρούς και νοσηλευτές να απωθούνται και να δέχονται χημικά από τις αστυνομικές δυνάμεις στο νοσοκομείο «Αττικόν», ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χρησιμοποίησε πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς για τους υγειονομικούς, που διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Ναι αυτοί που μαζευτήκαν στο Αττικόν χθες είναι αχαΐρευτοι, άχρηστοι» ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

«Ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει να προσβάλλει τους υγειονομικούς του Αττικόν που τον υποδέχθηκαν -όπως του αξίζει- αποκαλώντας τους ‘μίζερους’. Οι ‘μίζεροι’ συνεχίζουν σήμερα όπως και κάθε μέρα να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει να παριστάνει τον υπουργό Υγείας όντας άσχετος», απάντησε από την πλευρά του ο πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Γιώργος Σιδέρης.

Ράντζα στην «πλάτη» του πρωθυπουργού

Σημειώνεται πως την ώρα που ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας εγκαινίαζαν το νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου «Αττικόν» και υγειονομικοί διαμαρτύρονταν στην είσοδο του νοσοκομείου, η εικόνα του νοσοκομείου πίσω από τις κάμερες ήταν διαφορετική, με ράντζα και ασθενείς στους διαδρόμους.

Επίσης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αρκετά από τα ραντεβού εκείνης της ημέρας, είχαν μεταφερθεί σε άλλες ημερομηνίες προκειμένου να μην υπάρχει αρκετός κόσμος στο «Αττικόν».

Μάστιγα οι ελλείψεις

Τα προβλήματα στο «Αττικόν» δεν είναι πρωτόγνωρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάθε εφημερία του νοσοκομείου παρατηρούνται δυσλειτουργίες και σημαντικά κενά στο προσωπικό.

Ειδικότερα:

• 120 έως 140 ράντζα σε κάθε εφημερία

• Λειτουργούν 7 στις 14 χειρουργικές αίθουσες

• Χρειάζονται 125 νοσηλευτές για το όριο ασφαλείας

• Χρωστάνε 10.000 ρεπό και 32.000 ημέρες άδειας

Έγγραφο 2ης ΥΠΕ ζητά από τους εργαζόμενους να μη δημοσιοποιούν τα προβλήματα του ΕΣΥ

Και σαν να μην έφτανε αυτό λίγη ώρα αργότερα με έγγραφό της η δεύτερη Υγειονομική Περιφέρεια, ζητά από τους εργαζόμενους να μη δημοσιοποιούν την οποιαδήποτε πληροφορία για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία.

«Δεν θα δίνεται καμία συνέντευξη Τύπου και δεν θα παρέχονται υπηρεσιακές πληροφορίες σε δημοσιογράφους από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των Μονάδων ή του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, εφόσον δεν έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ, ο οποίος και θα παράσχει τη σχετική έγκριση».

«Οι εργαζόμενοι όποτε υπάρχει λόγος όποτε υπάρχει ανάγκη θα μιλάμε, θα αναδεικνύουμε προβλήματα, θα αποκαλύπτουμε καταστάσεις , θα διεκδικούμε και δεν πρόκειται να υπακούσουμε σε κανενός είδους σιωπητήριο, σε κανενός είδους λογοκρισία», είπε ο πρόεδρος ΟΕΝΓΕ.