Επιστρέφουν οι εικόνες ντροπής με τα ράντζα στο Αττικόν. Όπως καταγγέλλουν τηλεθεατές του MEGA και της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» η κατάσταση παραμένει προβληματική πέντε μήνες μετά την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον πρόεδρο του ΔΣ ΕΙΝΑΠ και του Σωματείου Εργαζομένων Γιώργου Σιδέρη.

Εικόνες ντροπής στο Αττικόν, εκθέτουν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας – Άφησαν ηλικιωμένη σε ράντζο για δύο ημέρες

Μπορεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης να μιλά για «το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» η εικόνα φαίνεται να είναι διαφορετική. Το οπτικό υλικό που εξασφάλισε το «Μεγάλο Κανάλι» από την εφημερία της Παρασκευής (24/04) προκαλούν αγανάκτηση.

Tα ράντζα της ντροπής

«Σε κάθε εφημερία το νοσοκομείο γεμίζει με ράντζα. Πριν από τέσσερις μέρες είχαμε 136 ράντζα, 136 ασθενείς νοσηλεύτηκαν στους διαδρόμους» αναφέρει το ρεπορτάζ του MEGA με τηλεθεατές να καταγγέλλουν τα ράντζα της ντροπής.

<br />

Το MEGA μίλησε με μια εγγονή ασθενούς. Η γιαγιά της νοσηλεύτηκε με σπασμένα ισχίο για δύο ημέρες σε ράντζο, στον διάδρομο του νοσοκομείου.

«Έπεσε η γιαγιά μου έσπασε το ισχίο της. Ήρθε μετά από 5 ώρες το ασθενοφόρο, την πήρανε, πήγαμε στο Αττικόν. Την βάλανε τελικά εισαγωγή, αλλά επειδή δεν είχαν δωμάτια, την βάλανε στον διάδρομο σε ένα φορείο και την είχαν δύο μέρες στο διάδρομο μαζί με άλλο κόσμο στην ορθοπεδική κλινική στον 5ο όροφο. Ήταν σίγουρα 20-25 άτομα. Σε δωμάτιο τη βάλανε χθες το βράδυ. Να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Επειδή βλέπουμε τον κ. Άδωνι που δείχνει ότι έχει φτιάξει τα νοσοκομεία και αυτό δεν ισχύει γιατί το έζησα η ίδια, το είδα. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το 2026 να βλέπει κόσμο στους διαδρόμους, να κοιμούνται πάνω στα φορεία».