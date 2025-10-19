Το τελικό 1-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» άφησε μάλλον πιο στεναχωρημένο τον Παναθηναϊκό και πιο ανακουφισμένο τον Άρη, παρότι έπαιζε ενώπιον των οπαδών του. Οι «πράσινοι» ήταν αυτοί που προηγήθηκαν νωρίς και έψαξαν το δεύτερο γκολ μετά την ισοφάριση, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που έμοιαζαν να βολεύονται περισσότερο με τον ένα βαθμό και αμύνθηκαν στο φινάλε.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, άφησε δύο βαθμούς στη Θεσσαλονίκη και πολλά πρόσωπα παραμένουν μετέωρα στη σκιά του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Χρήστος Κόντης λειτούργησε σαν μην υπάρχει ο Ισπανός, αλλά είδε τους μεσοεπιθετικούς του με εξαίρεση τον Σβιντέρσκι, να προσφέρουν ελάχιστα στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Είναι προφανές ότι το φετινό ρόστερ του Τριφυλλιού είναι υποδεέστερο του περσινού σε ποιότητα και προσωπικότητα.

Κυρίως, είναι άλλο ένα ματς φέτος που ο Παναθηναϊκός δέχεται γκολ από ολέθριο λάθος του τερματοφύλακα του. Είτε ο Ντραγκόβσκι, είτε ο Λαφόν, αμφότεροι κοστίζουν βαθμούς και δεν διορθώνονται…

Ο Άρης απέσπασε την ισοπαλία, αντέδρασε παρότι έμεινε νωρίς πίσω στο σκορ, όμως δεν ολοκλήρωσε την αντίδραση του. Ο Χιμένεθ είναι ένας συντηρητικός προπονητής και μάλλον διέκρινε ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για να ψάξει κάτι περισσότερο. Δεν έχει ο ίδιος την ευθύνη για την ομάδα του αφού ανέλαβε μετά την προετοιμασία και δουλεύει με πολλούς νέους παίκτες, όμως ίσως κάποιες στιγμές να πρέπει να ρισκάρει λίγο παραπάνω.

Γκολ από τα αποδυτήρια για τον Παναθηναϊκό

Το ματς άρχισε με ευνοϊκούς οιωνούς για τον Παναθηναϊκό. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Καλάμπρια με μία εξαιρετική κάθετη πάσα έβγαλε τετ-α-τετ τον Σβιντέρσκι και αυτός πλάσαρε τον Διούδη για το 0-1. Παρά το προβάδισμα, ο Άρης ισορρόπησε σύντομα και κέρδισε μέτρα, απειλώντας πρώτη φορά στο 28′ με ένα αδύναμο σουτ του Φαντιγκά που κατέληξε στην αγκαλιά του Ντραγκόβσκι.

Η μεγάλη ευκαιρία για τους «κιτρινόμαυρους» χάθηκε στο 39′, όταν ο Καντεβέρε από τη μικρή περιοχή σούταρε και ο Ντραγκόβσκι απέκρουσε εντυπωσιακά στη γωνία του. Ένα μακρινό σουτ του Κυριακόπουλου που πέρασε πολλά μέτρα πάνω από το δοκάρι του Διούδη ήταν η τελευταία επικίνδυνη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Δώνης πλήγωσε την ομάδα που τον ανέδειξε

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Παναθηναϊκό να απειλεί από μακριά, όμως τα σουτ των Τσέριν και Ζαρουρί δεν βρήκαν στόχο. Ο Άρης ξαναπήρε την πρωτοβουλία και στο 59′ ο Σίστο σούταρε έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Ίνγκασον και πέρασε κόρνερ. Στο 63′ το σουτ του Ρόουζ πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Ντραγκόβσκι.

Ο Παναθηναϊκός είχε κάτι σαν καλή στιγμή στο 68′, όταν ο Ζαρουρί προσπάθησε να σεντράρει από αριστερά, όμως η μπάλα βρήκε στην εξωτερική πλευρά του οριζόντιου δοκαριού. Ο Άρης ισοφάρισε στο 75′. Ο Γιαννιώτας σέντραρε από δεξιά, ο Δώνης έπιασε το σουτ και ο Ντραγκόβσκι την έχασε μέσα από την αγκαλιά του.

Ο Παναθηναϊκός άγγιξε το δεύτερο γκολ στο 90′, όμως από την πάσα του Πάντοβιτς ο Τετέ στο τετ-α-τετ πλάσαρε άσχημα πάνω στον Διούδη. Ο Σέρβος κέρδισε την κεφαλιά σε ένα κόρνερ του Μπακασέτα στο 94′, αλλά ο Τζούρισιτς σταμάτησε την προσπάθεια του με το χέρι.

Ο MVP: Ο Τάσος Δώνης. Δεν ήταν τόσο καλύτερος σε σύγκριση με τους άλλους, όμως ήταν αυτός που τελείωσε σωστά τη φάση για τους γηπεδούχους.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Τετέ. Ο Βραζιλιάνος έχασε μία απίστευτη ευκαιρία στις καθυστερήσεις, ενώ γενικά οι αποφάσεις του ήταν η μία χειρότερη από την άλλη.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Η κακή αντίδραση του Ντραγκόβσκι στο σουτ του Δώνη. Ο Πολωνός φέρει ακέραιη την ευθύνη για την ισοφάριση του Άρη.

ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Αυτή τη φορά ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ δεν μπόρεσε να σκοράρει και να γίνει η χρυσή αλλαγή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Φέλιξ Τσβάιερ από τη Γερμανία διαχειρίστηκε καλά το παιχνίδι, δεν σφύριξε πάρα πολύ και θέλησε να επιτρέψει το γρήγορο ρυθμό, περιορίζοντας τις παρεμβάσεις του.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Γερμανός Γκίντερ Περλ έκρινε ότι το χέρι του Γαλανόπουλου στο 6′ δεν ήταν παράτυπο ώστε να καλέσει τον συμπατριώτη του Τσβάιερ για να το ελέγξει για πέναλτι. Δεν χρειάστηκε να παρέμβει άλλο στο παιχνίδι, που δεν είχε πολλές δύσκολες φάσεις.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαντιγίκα (79′ Φρίντεκ), Φαμπιάνο (46′ Σούντμπεργκ), Ρόουζ, Τεχέρο, Γαλανόπουλος, Μόντσου, Σίστο (68′ Γιαννιώτας), Γένσεν, Καντεβέρε (46′ Δώνης), Αλφαρελά (46′ Μορόν).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (70′ Μλαντένοβιτς), Τσέριν (89′ Πάντοβιτς), Τσιριβέγια (82′ Σιώπης), Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί (82′ Τζούρισιτς), Σβιντέρσκι (70′ Γερεμέγεφ).