Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
«Αέρας» πέρασε ο Παναθηναϊκός από την Ρόδο (90-67 τον Κολοσσό)
Μπάσκετ 19 Οκτωβρίου 2025

«Αέρας» πέρασε ο Παναθηναϊκός από την Ρόδο (90-67 τον Κολοσσό)

Ο Παναθηναϊκός πήρε... κεφάλι από το πρώτο ημίχρονο και νίκησε άνετα τον Κολοσσό με σκορ 90-67 στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της Greek Basket League. Κορυφαίος ο Σορτς με 18 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε τόσο όσο χρειάστηκε στη Ρόδο, επικρατώντας με 90-67 του Κολοσσού για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL, κλείνοντας ιδανικά την εβδομάδα μετά και το 2/2 στη Euroleague τις προηγούμενες ημέρες.

Οι «πράσινοι» είχαν σε εξαιρετική μέρα τον Τι Τζέι Σορτς με 18 πόντους, 5 ασίστ, 1 ριμπάουντ και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ. Από τη μεριά των γηπεδούχων, ο Γκαλβανίνι τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Επέβαλλε χαμηλό ρυθμό το «τριφύλλι»

Το παιχνίδι κινήθηκε σε χαμηλό τέμπο, καθώς ο Παναθηναϊκός προερχόταν από «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague, με τον Κολοσσό να μένει κοντά στο σκορ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όμως οι Πράσινοι ανέβασαν τη ταχύτητα στο παιχνίδι τους, κλείνοντας τη περίοδο στο 15-28.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο ρυθμός συνεχίστηκε ως έχει, με την περισσότερη δράση να περιορίζεται στη γραμμή της φιλανθρωπίας, καθώς υπήρξαν 43 βολές στο πρώτο ημίχρονο. Το «τριφύλλι«» κρατούσε τον έλεγχο στη Ρόδο, με κύριους εκφραστές τους Σορτς με 11 πόντους και Ρογκαβόπουλο με 10, με το σκορ του ημιχρόνου να βρίσκεται στο 36-49 για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ανέβασε τέμπο και διαφορά στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ρυθμός έπεσε αρκετά, με τους γηπεδούχους να μειώνουν 3 λεπτά πριν το τέλος της περιόδου (50-58), ενώ υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση λίγο αργότερα με τη τεχνική ποινή στον Αταμάν, με το σκορ της περιόδου να βρίσκει τον Παναθηναϊκό στο +12 (55-67).

Το «τριφύλλι» αύξησε τη διαφορά με ένα σερί στο τελευταίο δεκάλεπτο, φτάνοντας στο +18 στα μισά του δεκαλέπτου (59-77), με τον Κολοσσό να μην μπορεί να βρει αντίδραση και το 67-90 να είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Οι διαιτητές: Σκανδαλάκης, Θεονάς, Σπυρόπουλος

Τα δεκάλεπτα: 15-28, 36-49, 55-67, 67-90

Κολοσσός Ρόδου (Καράσκο): Πετρόπουλος 6 (1/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη), Μπάρμπιτς 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ράιαν 12 (1), Γκαλβανίνι 13 (1), Άκιν 6, Καράμπελας 6 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κολοβέρος 6, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης 2 (3 κλεψίματα), Κουρουπάκης 11 (4 ριμπάουντ)

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 18 (1/1 τρίποντο, 5 ασίστ), Χολμς, Ναν 7 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Γκριγκόνις 9 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 12 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο), Καλαϊτζάκης 4, Ρογκαβόπουλος 12 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 σίστ, 1 κλέψιμο), Γκραντ 7 (1/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Κουζέλογλου 4 (3 ριμπάουντ), Τολιόπουλος 4 (1), Γιούρτσεβεν 12 (1/1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ, 4 λάθη, 1 μπλοκ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Κολοσσού Ρόδου: 14/33 δίποντα, 6/16 τρίποντα, 21/31 βολές, 28 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 8 επιθετικά), 13 ασίστ, 16 λάθη, 10 κλεψίματα, 4 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 22/32 δίποντα, 9/28 τρίποντα, 19/23 βολές, 37 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 12 επιθετικά), 20 ασίστ, 17 λάθη, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ

