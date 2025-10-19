Παναθηναϊκός: Όσμαν και Ερνανγκόμεθ δεν παίζουν κόντρα στον Κολοσσό

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Κολοσσό Ρόδου για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL στις 16:00.

Ο Έργκιν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός εξάδας των ξένων τους Τσέντι Όσμαν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για λόγους ξεκούρασης, μετά τη «διαβολοβδομάδα» που ακολούθησε στη Euroleague, προτιμώντας έτσι να τους έχει πιο φρέσκους στη συνέχεια.

Η εξάδα των ξένων για τον Παναθηναϊκό αποτελείται από τους:

Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χόλμς, Μάριους Γκριγκόνις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ομέρ Γιούρτσεβεν