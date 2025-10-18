Το μήνυμα του Παναθηναϊκού στον Παπαγιάννη: «Μείνε δυνατός Γιώργο» (pic)
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα στήριξης στον Γιώργο Παπαγιάννη, μετά τον τραυματισμό του.
Ο Γιώργος Παπαγιάννης σόκαρε άπαντες με τον τραυματισμό του στο γόνατο, καθώς αποχώρησε δακρυσμένος σε φορείο στα μισά της δεύτερης περιόδου στο Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα.
Οι «πράσινοι» έσπευσαν να ευχηθούν ταχεία ανάρρωση στον πρώην παίκτη τους και μέσω των social media έστειλαν μήνυμα στήριξης στον Γιώργο Παπαγιάννη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχολίασε κάτω από την ακόλουθη ανάρτηση της Euroleague και ανέφερε το εξής: «Περαστικά και μείνε δυνατός Γιώργο».
Η σχετική ανάρτηση
Get well soon and stay strong, George🙏🏻💚
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 17, 2025
Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Παπαγιάννης τραυματίστηκε 5’28” πριν από το τέλος της δεύτερης περιόδου, όταν σηκώθηκε να καρφώσει, αλλά προσγειώθηκε ανώμαλα στο έδαφος και χτύπησε σοβαρά στο γόνατο.
