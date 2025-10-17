Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του

Να χρησιμοποιήσουν τον νέο κανονισμό της UEFA που επιτρέπει μία αλλαγή στην λίστα για τις διοργανώσεις της, αποφάσισαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Με αίτημα που κατέθεσαν στην ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, ζήτησαν την αντικατάσταση του Σίριελ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς στο Europa League.

Οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού έστειλαν τις ιατρικές γνωματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή της UEFA, η οποία έκρινε πως πληρούνται οι προϋποθέσεις χρήσης της διάταξης. Κάτι που σημαίνει πως αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Πέμπτης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ, ο Πάντοβιτς θα έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Αυτή είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, αφού ο Χρήστος Κόντης είχε διαθέσιμο επιθετικό μόνο τον Κάρολ Σβιντέρσκι. Τώρα ο 50χρονος τεχνικός θα έχει και εναλλακτική επιλογή, προκειμένου να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά τη ροή των αγώνων.

Πάντως, από το αίτημα του Παναθηναϊκού για την αντικατάσταση του Ντέσερς με τον Πάντοβιτς, εξάγεται το συμπέρασμα πως η αποκατάσταση του τραυματισμού του Νιγηριανού στράικερ θα χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Ναι μεν το διάστημα απουσίας που δηλώθηκε στην UEFA υπολογίζεται από τη μέρα που χτύπησε ο Ντέσερς, δηλαδή την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και ακολούθησε η διάγνωση του γιατρού, όμως η αποθεραπεία των τεσσάρων εβδομάδων που είχε επικοινωνήσει το Τριφύλλι για τον ποδοσφαιριστή, είναι μικρή.

Με δεδομένο ότι η αρμόδια επιτροπή αποδέχτηκε πως ο Ντέσερς θα απουσιάσει για τουλάχιστον δύο μήνες, σημαίνει ότι μέχρι τις 27-28 Νοεμβρίου ο 30χρονος άσος θα μείνει εκτός δράσης. Παράλληλα, ο Ντέσερς δεν θα παίξει ξανά σε ματς της League Phase μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.