Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη (19/10, 19:30), με σημερινή (16/10) προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης».

Ο Χρήστος Κόντης είχε στη διάθεσή του και το τελευταίο γκρουπ των διεθνών που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι και Σάντσες, με τους Ντέσερς και Μπόκο να υποβάλλονται σε θεραπεία.

Το πρόγραμμα του «τριφυλλιού» ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τακτική ενώ ολοκληρώθηκε με παιχνίδι.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Άρη (19/10, 19:30).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι. Στην ομάδα ενσωματώθηκαν οι Τσέριν, Λαφόν, Ίνγκασον και Μπρέγκου που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι και Σάντσες, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς και Μπόκος».