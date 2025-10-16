Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι στο Βικελίδης (19/10, 19:30), με τον Κόντη να έχει πλέον στη διάθεσή του όλους τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.
- Μήπως οι Νεάντερταλ εξαφανίστηκαν λόγω δηλητηρίασης από μόλυβδο;
- Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ
- Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»
- Η επιστροφή της προξενήτρας: Γιατί οι πλούσιοι άνδρες στέφονται σε πολυτελείς υπηρεσίες γνωριμιών;
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη (19/10, 19:30), με σημερινή (16/10) προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης».
Ο Χρήστος Κόντης είχε στη διάθεσή του και το τελευταίο γκρουπ των διεθνών που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι και Σάντσες, με τους Ντέσερς και Μπόκο να υποβάλλονται σε θεραπεία.
Το πρόγραμμα του «τριφυλλιού» ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τακτική ενώ ολοκληρώθηκε με παιχνίδι.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ:
«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Άρη (19/10, 19:30).
Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι. Στην ομάδα ενσωματώθηκαν οι Τσέριν, Λαφόν, Ίνγκασον και Μπρέγκου που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες.
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι και Σάντσες, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς και Μπόκος».
- Μεντιλίμπαρ: «Πολύ προσεκτικοί στον αγώνα με την ΑΕΛ – Σωστή διαχείριση μέχρι την επόμενη διακοπή»
- «Ο Σπανούλης θα αναλάβει τον Ολυμπιακό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει»
- Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του
- Βασίλης Ξανθόπουλος: Ο… kill Bill των φτωχών (vids+pics)
- Το μεγάλο «κερδισμένο» στοίχημα του Τζον Χένρι
- Ελεύθεροι ο Βιλντόζα και η σύζυγός του μετά την επίθεσή τους σε πλήρωμα ασθενοφόρου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις