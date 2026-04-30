Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων – Οκτώ συλλήψεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και όπλων σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης.

Οι έρευνες

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά, ενώ περιλαμβάνεται σε αυτήν ακόμη ένα άτομο, το οποίο αναζητείται.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συγκέντρωση στοιχείων, τα οποία τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ από την επακόλουθη συνδυαστική μελέτη των στοιχείων που προέκυψαν, ύστερα από τη χρήση ειδικών ανακριτικών μεθόδων, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση προέβαιναν στην προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβης ακατέργαστης ή κατεργασμένης σε μορφή «σοκολάτας», καθώς και κοκαΐνης), σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Όπλα και ναρκωτικά

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν –μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

-3.934,5- γραμμάρια κοκαΐνης,

-3.163- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-4- ζυγαριές ακριβείας,

-5.875- ευρώ,

αεροβόλο πιστόλι (ρέπλικα),

-14- κινητά τηλέφωνα,

-4- οχήματα και -2- μοτοσυκλέτες,

πλήθος κλειδιών, καθώς και

πλαστικές συσκευασίες για ναρκωτικά.

Τέλος εκτιμάται ότι, από τη συνολική ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, καθώς και από την ποσότητα ναρκωτικών ουσιών που τα μέλη της οργάνωσης κατάφεραν να διακινήσουν, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπερβαίνει τα -117.810- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, ένας εκ των κατηγορουμένων έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Αρχή.