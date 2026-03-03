Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη
Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Αττική συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος ενώ εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, όπλο, σφαίρες και χρηματικά ποσά
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής και κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.
Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης και την αποτροπή της περαιτέρω διασποράς ναρκωτικών ουσιών στην αγορά, πραγματοποιήθηκε, απογευματινές ώρες χθες Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026, αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή των Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρηση συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί (35χρονος και δυο 31χρονοι), μέλη της οργάνωσης.
Τα αρχηγικά μέλη
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση της εγκληματικής ομάδας στη διακίνηση ηρωίνης, κοκαΐνης, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης στις ανωτέρω περιοχές.
Παράλληλα έπειτα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και διακριβώθηκε ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης.
Συγκεκριμένα:
- 31χρονος, διευθύνων την εγκληματική οργάνωση, επιφορτισμένος με την ανεύρεση προμηθευτών ηρωίνης, κοκαΐνης, κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και ακατέργαστης κάνναβης,
- 35χρονος, κύριος συνεργός του 31χρονου στην προμήθεια, καθώς και την περαιτέρω διακίνηση και
- 31χρονος, επιφορτισμένος με την αποθήκευση και προσωρινή φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών σε ειδικό χώρο απόκρυψης («καβάτζα»), ο οποίος είχε μισθωθεί για τον σκοπό αυτό.
Τα ευρήματα
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και σε ημιυπόγειο διαμέρισμα, το οποίο χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ως χώρος αποθήκευσης, απόκρυψης, αλλά και ως εργαστήριο νόθευσης, επανατυποποίησης και επανασυσκευασίας των ναρκωτικών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- -6- νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους -4- κιλών και -210- γραμμαρίων,
- -8- νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μικτού βάρους -427,8- γραμμαρίων,
- -4- νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -400- γραμμαρίων,
- -2- νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -25,35- γραμμαρίων,
- άγνωστης χημικής σύστασης ουσία σε βραχώδη μορφή, κατάλληλη για τη νόθευση ναρκωτικών ουσιών, συνολικού μικτού βάρους -7.630- γραμμαρίων,
- εξοπλισμός εργαστηρίου νόθευσης, επανατυποποίησης και επανασυσκευασίας των ναρκωτικών ουσιών (υδραυλική πρέσα, μεταλλικό καλούπι, μπαλαντέζες, βαριοπούλες, μίξερ, ρολά μεμβράνης, πλήθος νάιλον συσκευασιών, μεταλλικές κουτάλες, μεταλλικά και πλαστικά κόσκινα, μεταλλικός κόφτης, σφυριά, μίξερ, μεταλλικά σκεύη μαγειρέματος, πλαστικές λεκάνες),
- πιστόλι, με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα με -14- φυσίγγια,
- πιστόλι φωτοβολίδας,
- -64- φυσίγγια,
- αλεξίσφαιρο γιλέκο,
- -3- ηλεκτρονικές ζυγαριές,
- -4- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
- -3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας και
- το χρηματικό ποσό των -4.745- ευρώ.
Επισημαίνεται ότι, και οι -3- κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ σε βάρος δυο εξ’ αυτών είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για –κατά περίπτωση- παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
