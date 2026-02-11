Βόλος: 15 συλλήψεις για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη, χρήματα και όπλα

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που τα μέλη της διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή του Βόλου προχώρησε η Αστυνομία μετά από πολύμηνη έρευνα.

Συνολικά συνελήφθησαν 15 άτομα, Έλληνες και αλλοδαποί.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με συντονισμένους, αιφνιδιαστικούς ελέγχους από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με συνδρομή δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Ναρκωτικά σε σπίτια

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε οικία στο Αλιβέρι εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης, χωρισμένη σε μικρές ατομικές συσκευασίες έτοιμες προς διάθεση, καθώς και χρηματικό ποσό 40.000 ευρώ.

Σε δεύτερη οικία, ιδιοκτησίας ημεδαπού στον Βόλο, βρέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης και 20.000 ευρώ.

Συνολικά, η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση: σχεδόν μισού κιλού κοκαΐνης, πλέον του ενός κιλού κάνναβης, καθώς καραμπινών, μεγάλου αριθμού φυσιγγίων, μαχαιριών και οχημάτων που διερευνάται αν είναι κλεμμένα.

Έρευνες σε μαντριά

Οι έρευνες συνεχίζονται σε δύο μαντριά και δέκα κατοικίες στον Βόλο, καθώς και σε περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η έκταση της δράσης της οργάνωσης και η διαδρομή των χρημάτων.

Οι συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην Εισαγγελία Βόλου.