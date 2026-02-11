Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και μια γυναίκας, που κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική, προχώρησαν τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση 41χρονου και 60χρονης στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης, για τον τερματισμό της δράσης τους, αρχικά, συνελήφθη 47χρονος από την περιοχή της Νίκαιας Αττικής, καθώς κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), μικτού βάρους 3 γραμμαρίων την οποία είχε προμηθευτεί λίγο πριν τη σύλληψή του από τον 41χρονο, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό της 60χρονης, έναντι 30 ευρώ.

Από την έρευνα που έγινε στη συνέχεια στο σπίτι της 60χρονης, εντοπίστηκε να κατέχει από κοινού με τον 41χρονο, ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Τι βρέθηκε στην κατοχή τους

Συνολικά, στην κατοχή των κατηγορουμένων, καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και σε άλλους χώρους («καβάτζα»), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 12.128 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• 2.005 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη, σε μορφή «σοκολάτας»,

• 2.099,9 γραμμάρια κοκαΐνης,

• 74,4 γραμμάρια βραστής κοκαΐνης,

• 172 φακελίσκοι των 10γραμμαρίων φαρμακευτικού σκευάσματος,

• 400 γραμμάρια μαγειρικής σόδας,

• το χρηματικό ποσό των 5.285 ευρώ,

• 2 αυτοκίνητα,

• 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• 3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και

• ρολά νάιλον περιτυλίγματος.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ με βάση τις κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, το προσδοκώμενο όφελος των κατηγορούμενων, υπολογίζεται σε περίπου 270.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.