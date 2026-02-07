Συνέλαβαν 66χρονο στα Άνω Λιόσια με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά – Χτύπησε αστυνομικούς κατά τον έλεγχο

Συνελήφθη 66χρονος ημεδαπός στα Άνω Λιόσια Αττικής για κατοχή ναρκωτικών και όπλων, βία κατά αστυνομικών αλλά και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, ο 66χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το πρωί της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου. Κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και τα προσωπικά δεδομένα.

Προηγήθηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αναφορικά με την κατοχή ναρκωτικών ουσιών και όπλων από τον 66χρονο, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Κατόπιν αυτού, κατελήφθη ο κατηγορούμενος εντός της οικίας του, να κατέχει ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, καθώς και όπλα και πυρομαχικά, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε εγκαταστήσει έξωθεν της οικίας του έξι κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., ο 66χρονος επιχείρησε να ματαιώσει τον αστυνομικό έλεγχο και προέβαλε σθεναρή αντίσταση, χτυπώντας με γροθιές τους αστυνομικούς και απωθώντας τους με τα χέρια και τα πόδια του, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 79 ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

– αεροβόλο πιστόλι,

– κυνηγετική καραμπίνα,

-42 φυσίγγια καραμπίνας, διαμετρήματος -12- ,

– κυτίο με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου πιστολιού των 4,5 mm,

– 9 αμπούλες πεπιεσμένου αέρα, αεροβόλου πιστολιού,

– 6 κάμερες κλειστού κυκλώματος και

– συσκευή καταγραφής εικόνας και ήχου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.