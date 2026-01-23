Σέρρες: Πήγε να παραλάβει δέμα με ναρκωτικά, τον πρόλαβε ο… «Roxy»
Πώς έγινε η σύλληψη του 48χρονου με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Roxy»
Ένας 48χρονος συνελήφθη στις Σέρρες, την ώρα που πήγε να παραλάβει δέμα με ναρκωτικά, από εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το δέμα είχε αποσταλεί από το εξωτερικό και περιείχε 747,2 γραμ. ακατέργαστης κάνναβης.
Ωστόσο δεν πρόλαβε…
Τι βρέθηκε στην κατοχή του
Με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Roxy» ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 48χρονου, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες κάνναβης.
Ειδικότερα, βρέθηκαν 17,36 γραμ. ακατέργαστης και 55,84 γραμ. κατεργασμένης («σοκολάτα»), όπως επίσης μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών.
