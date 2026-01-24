Φυλακές Μαλανδρίνου: Συνελήφθησαν 17 έγκλειστοι – Κατασχέθηκαν μαχαίρια, ναρκωτικά και κινητά
Επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Μαλανδρίνου το πρωί του Σαββάτου (24/1) στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 17 έγκλειστοι.
Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, καθώς και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), πραγματοποίησαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, έρευνες σε συνολικά 12 κελιά.
Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 7 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μεικτού βάρους 1,3 γραμμαρίων,
- συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 34,5 γραμμαρίων,
- 50 ναρκωτικά χάπια,
- 8 αυτοσχέδια μαχαίρια,
- αυτοσχέδιο ξυράφι,
- 3 αυτοσχέδια σουβλιά,
- αυτοσχέδιο κατσαβίδι,
- μεταλλικός σωλήνας,
- 4 μεταλλικές σπάτουλες,
- ηλεκτρολογικό κατσαβίδι,
- 2 ψαλίδια,
- 2 φορητά WiFi Router,
- 8 κινητά τηλέφωνα,
- 1 θρυμματισμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας,
- Tablet
- 4 φορτιστές κινητών τηλεφώνων και Hands Free.
Οι 13 από τους συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε για τους υπόλοιπους, θα υποβληθεί αρμοδίως.
