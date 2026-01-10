newspaper
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο
Ελλάδα 10 Ιανουαρίου 2026 | 19:03

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο

Τέσσερις έγκλειστοι στις φυλακές Κορυδαλλού συνελήφθησαν, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - παράβαση των Νόμων για τα όπλα και τα ναρκωτικά

Σύνταξη
Spotlight

Αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων, διενέργησαν έρευνες σε κελιά, κατά τις οποίες, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• μαχαίρι,

• 4,10 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διαμοιρασμένη σε 22 αυτοσχέδιες συσκευασίες,

• τηλεφωνική συσκευή και κινητό τηλέφωνο, καθώς και

• 2 φορτιστές και ακουστικά.

Συνελήφθησαν τέσσερις έγκλειστοι – Στο αυτόφωρο οι δύο

Για τα  παραπάνω συνελήφθησαν τέσσσερις έγκλειστοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – παράβαση των Νόμων για τα όπλα, τα ναρκωτικά, καθώς και της νομοθεσίας που αφορά στα μέτρα διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης.

Οι δύο από τους συλληφθέντες, στο κελί των οποίων βρέθηκαν το μαχαίρι και τα ναρκωτικά, οδηγούνται με την αυτόφωρη διαδικασία στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία για τους άλλους δύο θα υποβληθεί αρμοδίως.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in
«Ενωμένοι θα νικήσουμε» 10.01.26 Upd: 18:23

Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in

Επιτροπή αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από τα 62 Μπλόκα θα συναντηθεί το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο
«Δεν θα παίζετε» 10.01.26

Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει πως «η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το οξυγόνο μας», προσθέτοντας ότι «το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε κουρελόχαρτο»

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι: Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου Αντιρρίου – Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας
Κακοκαιρία 10.01.26

Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου - Αντιρρίου λόγω ισχυρών ανέμων - Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας

Η μετακίνηση των αυτοκινήτων στο Ρίο Αντίρριο γίνεται μέσω της ομώνυμης γέφυρας - Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι μεγέθους δοκιμάζουν το νέο λιμάνι της Γλύφας

Σύνταξη
Σέρρες: Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο
Στις Σέρρες 10.01.26

Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο - Τι είπε η θεία του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στις Σέρρες και συγκεκριμένα για τον ανήλικο που κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος χτύπησε βάναυσα τον 17χρονο που αποτέλεσμα ο τελευταίος να καταλήξει ύστερα από διαπληκτισμό που είχαν για ένα κορίτσι. Μιλώντας στο MEGA η θεία του 16χρονου επεσήμανε ότι η αδιαφορία όλων οδήγησε […]

Σύνταξη
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Υπόθεση αρπαγής 13χρονης από 24χρονο – Έμενε σπίτι του, της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες
Ελλάδα 10.01.26

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Υπόθεση αρπαγής 13χρονης από 24χρονο – Έμενε σπίτι του, της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη διέμεινε στην οικία 24χρονου από το Αφγανιστάν και ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τους γενετήσιες πράξεις

Σύνταξη
Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος
Τραγωδία 10.01.26

Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 08:50, στην κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, στο Περιστέρι

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»
«Καλή τύχη» 10.01.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»

Αν και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκλεισε κάθε πιθανότητα μελλοντικών εμφανίσεων στις ΗΠΑ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

Σύνταξη
Βαθμό στο 90+4′ η Κόμο του Δουβίκα κόντρα στην Μπολόνια (1-1) – Τέσσερα γκολ στο Ουντινέζε – Πίζα (2-2)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Βαθμό στο 90+4′ η Κόμο του Δουβίκα κόντρα στην Μπολόνια (1-1) – Τέσσερα γκολ στο Ουντινέζε – Πίζα (2-2)

Έστω και στο 90+4' η Κόμο του Τάσου Δουβίκα απέφυγε την εντός έδρας ήττα απέναντι στη Μπολόνια (1-1), σε αναμέτρηση για την 20 αγωνιστική της Serie A. Ισοπαλία με 2-2 στο παιχνίδι Ουντινέζε - Πίζα.

Σύνταξη
Άρης Betsson – Ηρακλής 78-76: Η ψυχραιμία του Τζόουνς στο φινάλε έδωσε τη νίκη στους «κίτρινους» (vids)
Μπάσκετ 10.01.26

Άρης Betsson – Ηρακλής 78-76: Η ψυχραιμία του Τζόουνς στο φινάλε έδωσε τη νίκη στους «κίτρινους» (vids)

Ο Άρης Betsson πήρε και το δεύτερο σερί ντέρμπι με τον Ηρακλή, επικρατώντας μετά το Ιβανώφειο και στο «Nick Galis Hall», αυτη τη φορά με 78-76. Ο Μπράις Τζόουνς με 4Χ4 βολέ στο φινάλε «κλείδωσε» τη νίκη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;
Από Καστοριά 10.01.26

Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;

Για βαθιά διαφθορά κατηγορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την κυβέρνηση και αντιστρέφει το εκβιαστικό δίλημμα που θέτει η ΝΔ. Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα με ΠΑΣΟΚ ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη; τονίζει. Για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές αντί να απολογείται η κυβέρνηση που οργάνωσε τα σκάνδαλα, θέλουν να απολογούνται τα θύματα, λέει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ
Και άλλα πολλά 10.01.26

Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ

Μεγάλα ονόματα, από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο έως τον Τιμοτέ Σαλαμέ, στοχεύουν στη νίκη στις Χρυσές Σφαίρες, το πιο σημαντικό προοίμιο των Όσκαρ του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;
Explainer 10.01.26

Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;

Η σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με τις τοπικές αρχές οδήγησε στη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα από αστυνομικούς της ICE.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ο Μεντιλίμπαρ, το μήνυμα στην ομάδα, ο Γιαζιτσί, ο Ντάνι και η επίθεση
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Ο Μεντιλίμπαρ, το μήνυμα στην ομάδα, ο Γιαζιτσί, ο Ντάνι και η επίθεση

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μάχη κόντρα στον Ατρόμητο, δίνοντας στον Γιουσούφ Γιαζιτσί την ευκαιρία να προσφέρει αυτά που επιβάλλει η ποιότητά του. Γιατί ο Ντάνι Γκαρθία τον έχει βάλει σε σκέψεις τον Μεντιλίμπαρ. Και πώς ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι, τον έχουν κάνει να έχει δεύτερες σκέψεις για την επίθεση.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
LIVE: Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο
Αυτοδιοίκηση 10.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής, παρευρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
«Βόμβα» στο FA Cup: Ομάδα 6ης κατηγορίας απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας (2-1, vids)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

«Βόμβα» στο FA Cup: Ομάδα 6ης κατηγορίας απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας (2-1, vids)

Η Μάκλσφιλντ από την 6η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου έστειλε σπίτι της την Κρίσταλ Πάλας που κατέκτησε πέρσι το FA Cup, καθώς επικράτησε με 2-1 στο γήπεδο της – Μπήκε μέσα ο κόσμος για να πανηγυρίσει.

Σύνταξη
Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία
Καστοριά 10.01.26

Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία

Στην Συρία, ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από την πόλη Ταμπάκα

Σύνταξη
