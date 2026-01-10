Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο
Τέσσερις έγκλειστοι στις φυλακές Κορυδαλλού συνελήφθησαν, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - παράβαση των Νόμων για τα όπλα και τα ναρκωτικά
Αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων, διενέργησαν έρευνες σε κελιά, κατά τις οποίες, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• μαχαίρι,
• 4,10 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διαμοιρασμένη σε 22 αυτοσχέδιες συσκευασίες,
• τηλεφωνική συσκευή και κινητό τηλέφωνο, καθώς και
• 2 φορτιστές και ακουστικά.
Συνελήφθησαν τέσσερις έγκλειστοι – Στο αυτόφωρο οι δύο
Για τα παραπάνω συνελήφθησαν τέσσσερις έγκλειστοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – παράβαση των Νόμων για τα όπλα, τα ναρκωτικά, καθώς και της νομοθεσίας που αφορά στα μέτρα διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης.
Οι δύο από τους συλληφθέντες, στο κελί των οποίων βρέθηκαν το μαχαίρι και τα ναρκωτικά, οδηγούνται με την αυτόφωρη διαδικασία στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία για τους άλλους δύο θα υποβληθεί αρμοδίως.
