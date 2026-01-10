Μια προσπάθεια να εξοπλιστεί μια πτέρυγα των φυλακών Μαλανδρίνου με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών κατάφεραν να περιορίσουν οι Αρχές των φυλακών.

Όπως έγινε γνωστό, ένας συγγενής κρατουμένου επιχείρησε να περάσει μία τηλεόραση 40 ιντσών στις φυλακές. Λόγω μεγέθους, δεν θα μπορούσε να περάσει από τον έλεγχο στο X-ray μηχάνημα των φυλακών, κάτι που προφανώς είχαν υπολογίσει αυτοί που κανόνισαν τη μεταφορά.

Την έκαναν «φύλλο και φτερό»

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ωστόσο διέκριναν ύποπτες κινήσεις και έτσι αποφάσισαν να ελέγξουν την τηλεόραση με διαφορετικό τρόπο: ανοίγοντας το εσωτερικό της.

Εκεί, όταν έφτασαν στο τμήμα της οθόνης, διαπίστωσαν πως στο εσωτερικό της τηλεόραση κρύβονταν δεκάδες κινητά τηλέφωνα.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που εξασφάλισε το MEGA, εντός της τηλεόρασης είχαν τοποθετηθεί επιμελώς 22 κινητά τηλέφωνα, 11 φορτιστές, 5 ακουστικά κ.α.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στις φυλακές Μαλανδρίνου, με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να συλλαμβάνουν το άτομο που προσπάθησε να περάσει την τηλεόραση και να τον οδηγούν ενώπιον των Αρχών.