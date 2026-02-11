Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας έπεσε ένας 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε με ναρκωτικά κατά την άφιξή του στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Ο νεαρός είχε φτάσει από χώρα του εξωτερικού έχοντας στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα κάνναβης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 31χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο συλληφθείς φέρεται να είναι μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια μέσω της αεροπορικής οδού.

Ο 31χρονος είχε κρύψει στη βαλίτσα του οκτώ κιλά και διακόσια γραμμάρια κάνναβη με σκοπό τη διακίνηση

Η αστυνομική επιχείρηση

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στον αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling).

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στη βαλίτσα του, όπου βρήκαν 8 κιλά και 200 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα). Ο 31χρονος φέρεται να έκανε εισαγωγή των ναρκωτικών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, ενώ πάνω του βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.