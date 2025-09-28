Στις αφίξεις του διεθνούς αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» συνελήφθη ένας νεαρός άνδρας που, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, επιχείρησε να εισάγει στην Ελλάδα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα ακατέργαστης κάνναβης.

Ο 25χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, 27 Σεπτεμβρίου 2025, στο «Ελ. Βενιζέλος» από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός είναι μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας και έφερε μαζί του μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), διαχωρισμένη σε 36 συσκευασίες.

Ο συλληφθείς είχε κρύψει στις αποσκευές του 36 συσκευασίες με συνολικά 18.600 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Πώς έφτασαν στα ίχνη του

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας, μέσω αεροπορικών οδών, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριών, λοιπών αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία «προφίλ» (profiling).

Κατά τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο και αφού έγινε η απαιτούμενη έρευνα, ο 25χρονος αποκαλύφθηκε ότι είχε κρύψει μέσα στις αποσκευές του τις συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, οι οποίες περιείχαν συνολικά 18.600 γραμμάρια skunk.

Επιπλέον, στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο 25χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε εις βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.