Εκατοντάδες δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στη Λαμία από τη Δίωξη Ναρκωτικών, με τη αξία τους να ξεπερνάει κατά πολύ το μισό εκατομμύριο.

Για την εν λόγω φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα εις βάρος αγνώστων οι οποίοι αναζητούνται. Οι κατηγορίες αφορούν σε ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με την μορφή της καλλιέργειας κάνναβης και εγκληματική οργάνωση.

Για την εκρίζωση και κατάσχεση των δενδρυλλίων οργανώθηκε και υλοποιήθηκε τη Δευτέρα το πρωί εκτεταμένη επιχείρηση από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σε ορεινή δασική έκταση του Δήμου Λαμιέων Φθιώτιδας.

Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος περιβαλλόταν από πυκνή δασώδη βλάστηση, χωρισμένος σε τέσσερα επίπεδα

Όπως αναφέρει το pelop.gr, στην οργανωμένη φυτεία που εντόπισαν οι αστυνομικοί καλλιεργούνταν 576 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως τριών μέτρων. Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος περιβαλλόταν με φυσική κάλυψη από πυκνή δασώδη βλάστηση, χωρισμένος σε τέσσερα επίπεδα.

Λαμία: Αυτοσχέδιο παράπηγμα και ειδικός εξοπλισμός

Τα δενδρύλλια ποτίζονταν με λάστιχο που ξεκινούσε από παρακείμενο ρέμα, ενώ εντός του χώρου της φυτείας οι καλλιεργητές είχαν αναγείρει αυτοσχέδιο παράπηγμα.

Στον χώρο της χασισοφυτείας, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων μια κάμερα καταγραφής με ηλιακό συλλέκτη, ένα ζευγάρι κυάλια, αξίνες και φτυάρια, συσκευασίες με λίπασμα και φυτοφάρμακα, καθώς επίσης και κλινοσκεπάσματα, είδη ένδυσης και διαβίωσης. Τα πειστήρια που περισυνελέγησαν θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις.

Η συγκομιδή από την καλλιέργεια των δενδρυλλίων υπολογίζεται ότι θα έφθανε τα 288 κιλά κάνναβης περίπου, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος από την καλλιέργεια των δενδρυλλίων και τη διακίνηση της κάνναβης κυμαίνεται από 576.000 ευρώ μέχρι και 864.000 ευρώ.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.