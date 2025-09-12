Ασπρόπυργος: Καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης στο σπίτι του – Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη 49χρονου
Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων 29 δενδρύλλια κάνναβης και 201 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης
Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, πρωινές ώρες της 10-9-2025, για τη σύλληψη 49χρονου ημεδαπού που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης στην οικία του στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Οι έρευνες
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στην οικία του στην περιοχή του Ασπροπύργου, πρωινές ώρες της 10-9-2025 πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- -29- δενδρύλλια κάνναβης,
- -201- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης,
- σπόροι κάνναβης,
- κάμερα παρακολούθησης,
- ζυγαριά ακριβείας και
- το χρηματικό ποσό των -390- ευρώ.
Ο 49χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
