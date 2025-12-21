«Έξι του μήνα έχεις 200 ευρώ να φέρεις» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία

Αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» την δράση του κυκλώματος που κατηγορείται ότι διακινούσε ναρκωτικά ακόμη και μέσα σε σχολεία, έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 12 άτομα, εκ των οποίων οι 6 είναι ανήλικοι.

Χαρακτηριστικός είναι ένας διάλογος, που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί όπου καταγράφεται μέλος του κυκλώματος να συνομιλεί με μαθητή- μέλος της σπείρας και να του δίνει οδηγίες για το πως θα βγει από το σχολείο για να προχωρήσει σε διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Μέλος κυκλώματος: Που είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο

Μέλος κυκλώματος: 6 του μήνα έχεις 200 ευρώ να φέρεις να ξέρεις ε

Ανήλικος: Πως;

Μέλος κυκλώματος: Έλα @@@, που είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο

Μέλος κυκλώματος: ωραία, χωρίς πολλά πολλά, έχω σχολείο, έχω το ένα, έχω το άλλο, πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεται τα φέρνεις

Ανήλικος: Σε πόση ώρα

Μέλος κυκλώματος: Σε μαξ 5 λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε 5 λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο μπρο

Ανήλικος: Με λεφτά όμως έτσι;

Μέλος κυκλώματος: Τα λεφτά μετά ή αύριο γιατί θα το πάω σε ένα φίλο μου

Ανήλικος: Εεε μάλιστα

<br />

Στο κύκλωμα φέρεται να υπήρχαν ιδιαίτερα αυστηροί κανόνες από τα αρχηγικά μέλη.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν τους ακολουθούσε, τα υψηλότερα σε ιεραρχική θέση μέλη επέβαλαν ποινή, η οποία ήταν χρηματικό πρόστιμο το οποίο τα μέλη, σύμφωνα με πληροφορίες, αποκαλούσαν «χρέωμα».

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως διαπιστώθηκε, αρχηγός και υπαρχηγός δεν δίσταζαν ακόμη και να τους χτυπούν.

Μέλος κυκλώματος: Που είναι ο @@;

Μέλος 2: Έλα πάω τώρα σπίτι του

Μέλος κυκλώματος: ωραία πες του να μου απαντήσει στα κινητά, γιατί θα το γ@@, αύριο είναι η ημερομηνία του, θα φέρει 200 ευρώ

Μέλος 2: ναι το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό τώρα το έμαθα

Μέλος κυκλώματος: Αύριο είναι η ημερομηνία του, εγώ το Βάλα και το θυμάμαι, θα το σαπίσω πολύ. Με κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια μου

Μελος2: Εντάξει

Μέλος κυκλώματος: σου ορκίζομαι εγώ σοβαρολογώ θα τον δείρω, μόνο μην μου βγει, θα τον δείρω. Θα φέρει τα λεφτά και θα φάει και ξύλο γιατί μας έφερε μια μέρα και μας έκανε ρεζίλι

Μέλος 2: Τι εννοείς;

Μέλος κυκλώματος: Χθες που τον πήραμε για έναν πάκο και το πήραμε για ένα φίλο μας

Η «καβάτζα» απέναντι από σχολείο

Ο 19χρονος «υπαρχηγός», φέρεται να είχε μετατρέψει υπόγειο του σπιτιού του σε «καβάτζα» της οργάνωσης, όπου αποθηκεύονταν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο χώρος αυτός είναι σε «στρατηγικό» σημείο, ακριβώς απέναντι από γυμνάσιο και περίπου 300 μέτρα από λύκειο της περιοχής.

Ο χώρος αυτός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, λειτουργούσε ως η «κεντρική βάση» ανεφοδιασμού, στην οποία είχαν πρόσβαση τα μέλη της σπείρας.

Σε πολλές περιπτώσεις προέκυψε οι κατηγορούμενοι παραλάμβαναν το κλειδί της αποθήκης από τον υπαρχηγό, προκειμένου να μπουν στο υπόγειο και να παραλάβουν τις απαιτούμενες ποσότητες χωρίς την παρουσία του ιδίου.

*Κεντρική φωτογραφία: Το πάρκο που γίνονταν οι περισσότερες αγοραπωλησίες