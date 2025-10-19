Εν μέσω των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο Γιάννης Αλαφούζος προχωρά σε σημαντικές τομές στον Παναθηναϊκό. Ο Ράφα Μπενίτεθ απάντησε θετικά στην πρόταση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ και αναμένεται εντός της εβδομάδας στην Αθήνα, ενώ ο Φράνκο Μπαλντίνι ενεργεί μεθοδικά για τις ανακατατάξεις στο διοικητικό οργανόγραμμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», ο σύμβουλος του Αλαφούζου έχει επικεντρωθεί σε έναν παλιό γνώριμο του, για να συνεργαστούν στη διοίκηση του Παναθηναϊκού: τον Ντανιέλε Πράντε. Πρόκειται για τον αθλητικό διευθυντή της Φιορεντίνα, ο οποίος δεν περνάει τις καλύτερες μέρες του στη Φιορεντίνα.

Ο Μπαλντίνι είχε συνεργαστεί με τον Πράντε στη Ρόμα. Για την ακρίβεια, όταν ο Μπαλντίνι ήταν τεχνικός διευθυντή στους «τζιαλορόσι» το καλοκαίρι του 2024, αναβάθμισε τον Πράντε σε βοηθό του από ένα απλό διοικητικό στέλεχος.

Όταν λίγο αργότερα ο Μπαλντίνι αποχώρησε για τη Μαδρίτη, η οικογένεια Σένσι στην οποία ανήκε η Ρόμα, ανέθεσε το χαρτοφυλάκιο του στον Πράντε. Ο Πράντε δούλεψε επίσης στη Φιορεντίνα, τη Σαμπντόρια και την Ουντινέζε, πριν επιστρέψει στο «Αρτέμιο Φράνκι» το 2019, όπου και δουλεύει μέχρι σήμερα.

Βέβαια, προκύπτει το ερώτημα: γιατί ο Πράντε να φύγει από τους «βιόλα» και να εγκατασταθεί στην Αθήνα; Διότι το έργο του στη Φιορεντίνα αμφισβητείται και οι οπαδοί απαιτούν την απόλυση του, δυσαρεστημένοι από τις επιλογές του.

Μάλιστα, οι οργανωμένοι της Φιορεντίνα στο παιχνίδι με τη Ρόμα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, έριξαν τρικάκια με το κεφάλι του Πράντε σε ένα γουρούνι και με την επιγραφή «Φύγε».

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης των «βιόλα», ο Ιταλοαμερικανός επιχειρηματίας Ρόκο Κομίσο, είναι δυσαρεστημένος με τον Πράντε για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του καλοκαιριού και σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, σκέφτεται να τον αποπέμψει.

Άρα, διαμορφώνονται οι συνθήκες για να διακόψει τη συνεργασία του με τη Φιορεντίνα και να ενταχτεί στον Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον, η πρόταση του Μπαλντίνι του είναι ανοιχτή για τον Πράντε ο οποίος θα απαντήσει εντός της εβδομάδας, ανάλογα και με τις εξελίξεις στη Φλωρεντία.