Ο Ράφα Μπενίτεθ υπέγραψε το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό, διάρκειας 1,5+1 χρόνου. Ο Ισπανός θα αποτελέσει τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφού συνολικά μαζί με το επιτελείο του θα κοστίζουν περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Όμως, ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον Ράφα στη μετακόμιση του στην Αθήνα; Το «In» σας παρουσιάζει το προφίλ των πέντε Ισπανών και τα καθήκοντα τους στο πλευρό του Ράφα Μπενίτεθ.,,

O Φρανσίσκο Πάκο Ντε Μιγκέλ αποτελεί το «δεξί χέρι» του Ράφα Μπενίτεθ. Είναι αυτός ο οποίος σε συνεννόηση με τον Ράφα εκπονεί το προπονητικό πρόγραμμα της εβδομάδας, προσαρμοσμένο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Πάκο Ντε Μιγκέλ παρακολουθεί τα δεδομένα των μετρητών GPS για να έχει γνώμη για το φάκελο κάθε παίκτη και εγκρίνει ή απορρίπτει τις αποθεραπείες. Συχνά, ο Πάκο μιλάει εκ μέρους του Μπενίτεθ και μεταφέρει τις εντολές του.

Ο Μίκελ Αντία είναι ο μετρ της τακτικής. Δουλεύει στα συστήματα του Μπενίτεθ με αγαπημένο το 4-2-3-1, επιβλέπει την εξάσκηση στις στατικές φάσεις σε άμυνα και επίθεση, ενώ υποδεικνύει τις κατάλληλες τοποθετήσεις που πρέπει να έχουν οι παίκτες στο χορτάρι. Επίσης, συχνά αυτός αναλαμβάνει να μεταφέρει από τον πάγκο τις εντολές του Μπενίτεθ.

Ο Αντόνιο Γκόμεζ Πέρεθ είναι ο αρμόδιος για την ανάλυση των αντιπάλων μέσω βίντεο. Παρακολουθεί τα παιχνίδια τους, ενημερώνει τον Μπενίτεθ για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους και δημιουργεί εξιδεικευμένες πληροφορίες για κάθε ποδοσφαιριστή, ανάλογα με τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει. Την ώρα των αγώνων, ο Πέρεθ παρακολουθεί σε ζωντανό χρόνο τα στατιστικά και τα μεταφέρει στον Ράφα, ενώ μετά τα ματς αναλύει τα δεδομένα και εξηγεί σε κάθε παίκτη τι έπραξε σωστά και τι λάθος. Επίσης, ο Γκόμεζ Πέρεθ εκφράζει άποψη για τις μεταγραφές, σε ότι αφορά τα στοιχεία στη βάση δεδομένων.

O Χοακίν Βαλέριο είναι ένας προπονητής τερματοφυλάκων, ο οποίος αναλαμβάνει την εκγύμανση των γκολκίπερ. Έχει μεγάλο ασκησεολόγιο για τα πέναλτι, τις εξόδους κ.α., συνηθίζει τα προσωπικά προγράμματα σε κάθε παίκτη για να βελτιώνεται στις αδυναμίες του. Δουλεύει πολύ με το βίντεο, τόσο για να έχει τον γκολκίπερ του ενήμερο για τους αντίπαλους επιθετικούς, όσο και για να εντοπίζει λάθη και ολιγωρίες.

O Ζεσούς Γκαρία Βαγιέχο είναι αναλυτής ποδοσφαίρου και χειριστής των σύγχρονων πλατφορμών όπως οι Hudl, Wyscout, Tableau. Καταγράφει τις προπονήσεις, αναλύει στατιστικά και βοηθάει τους συνεργάτες του Μπενίτεθ για να έχουν πιο στοχευμένες παρεμβάσεις στις προπονήσεις. Επίσης, ο Βαγιέχο καταγράφει τις προοπτικές των νεαρών και αν ταιριάζουν στο πλάνο του Ράφα.