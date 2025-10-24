To πράσινο καλωσόρισμα των Σισέ και Λέτο στον Μπενίτεθ (pic)

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι και επισήμως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον 65χρονο Ισπανό τεχνικό.

Ο πολύπειρος προπονητής αναλαμβάνει τα ηνία του συλλόγου και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (26/10, 17:30).

Μάλιστα, ο ερχομός του Μπενίτεθ ενθουσίασε και τους πρώην αστέρες του «τριφυλλιού», με τους Τζιμπρίλ Σισέ και Σεμπάστιαν Λέτο να «καλωσορίζουν» τον πρώην τεχνικό τους, στο post του Παναθηναϊκού στα social media. Ο Γάλλος σούπερ σταρ βρισκόταν στη Λίβερπουλ τη διετία 2004-2006, όπου ήταν προπονητής ο Ισπανός, ενώ ήταν μέλος και του «θαύματος της Κωνσταντινούπολης» στον τελικό του Champions League το 2005. Από την άλλη, ο Λέτο συνεργάστηκε με τον Μπενίτεθ στους «ρεντς» τη σεζόν 2007-2008.

Δείτε τα σχόλια των Σισέ και Λέτο