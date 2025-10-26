sports betsson
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
26 Οκτωβρίου 2025 | 12:35

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πάντα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον όταν στέκεσαι απέναντι από μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και πιθανώς με το πιο σημαντικό βιογραφικό. Ας με συγχωρέσουν οι παλιότεροι εάν ξεχνάω κάποιον, όπως τον Τόμισλαβ Ίβιτς, όπως μου υπέδειξε ένας φίλος του Παναθηναϊκού μεγαλύτερης ηλικίας. Αλλά απ’ όσους έχουμε παρακολουθήσει εμείς οι 40άρηδες, θεωρώ ότι ο Μπενίτεθ είναι με διαφορά ο πιο επιτυχημένος που ήρθε στα μέρη μας.

Δεν μου προξένησε καμία εντύπωση η άνεση με την οποία μίλησε στην παρουσίαση του. Αλίμονο εάν ένας επαγγελματίας με την εμπειρία του, δεν ήξερε πως να χειριστεί μία τέτοια διαδικασία. Ο Ράφα απάντησε σε ερωτήσεις για μία ώρα γεμάτη, αφού η μετάφραση γινόταν αυτόματα (μπράβο στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης, ήταν όλα προσεγμένα στην εντέλεια), όμως επί της ουσίας δεν… έβγαλε είδηση!

Ο Ισπανός απέφυγε τις μεγαλεπήβολες υποσχέσεις, δεσμεύτηκε μόνο για σκληρή δουλειά, είχε χιούμορ, αυτοπεποίθηση, έθιξε την ανάγκη αξιοποίησης της ακαδημίας και της τόνωσης του ελληνικού στοιχείου στο ρόστερ και με ωραίο τρόπο μας εξήγησε για κάποια πράγματα, πως δεν θα τα απαντήσει στους δημοσιογράφους, αλλά στους παίκτες, τους συνεργάτες του και τη διοίκηση.

Οι δύο ξεχωριστές απαντήσεις του Μπενίτεθ

Προσωπικά, ξεχώρισα δύο απαντήσεις. Η μία αφορούσε το μπάτζετ, μιας και υπενθύμισε πως στη Λίβερπουλ διαχειρίστηκε λίγα χρήματα συγκριτικά με τον ανταγωνισμό. Πράγματι, ο Μπενίτεθ ξόδευε λιγότερα από τις Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι και όμως, δημιούργησε μία άκρως ανταγωνιστική ομάδα. Ειδικά στο Champions League. Η υπενθύμιση του Ράφα έχει τη σημασία της, γιατί όλοι θεωρούμε δεδομένο πως ξαφνικά ο Παναθηναϊκός θα σπαταλήσει δεκάδες εκατομμύρια στις μεταγραφές του Ιανουαρίου.

Κατά δεύτερον, ο Μπενίτεθ διευκρίνισε πως δεν θα λειτουργήσει στον Παναθηναϊκό ως μάνατζερ με την αγγλική έννοια του όρου, όπως δούλεψε στη Λίβερπουλ. Ο Ισπανός θα προπονεί, όμως με έξυπνο και ευγενικό τρόπο, μάλλον απευθυνόμενος προς τον Αλαφούζο, τόνισε πως επιβάλλεται να έχει λόγο στην επιλογή των παικτών.

Ίσως αυτό να σχετίζεται με την πρόθεση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ να προσλάβει έναν τεχνικό διευθυντή της δικής του επιλογής και όχι κάποιον που θα υποδείξει ο Ισπανός. Όρθη η ιδέα του Αλαφούζου, φυσιολογική και η επιθυμία του Μπενίτεθ. Εφόσον ο Παναθηναϊκός θα επενδύσει στον προπονητή του με ορίζοντα τη μετακόμιση στο Βοτανικό, είναι απαραίτητο να του δώσει αρμοδιότητες.

Αλλιώς, θα ξαναδούμε το φετινό φαινόμενο: η ΠΑΕ τον Αύγουστο ξόδεψε σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ για έναν Αργεντινό επιτελικό μέσο και ο τότε προπονητής, ο Ρουί Βιτόρια, δεν τον πίστευε καθόλου. Μία παράλογη κατάσταση, που είναι ενδεικτική της κάκιστης μεταγραφικής πολιτικής του καλοκαιριού…

Εν κατακλείδι, τα προσόντα και η επάρκεια του Μπενίτεθ δεν αμφισβητούνται. Σε τέτοιες ιστορίες, η παράμετρος για την επιτυχία είναι η όρεξη. Ο Ισπανός να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ως ένα δέλεαρ για να επανέρθει στην κεντρική σκηνή και όχι ως εφάπαξ. Μία λεπτομέρεια που υποθέτω πως θα την μάθουμε στην πορεία.

Υ.Γ.: Μερικά στελέχη της ΠΑΕ δεν παραβρέθηκαν στην παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ. Δεν ξέρω αν ήταν σύμπτωση ή αν στο πλαίσιο των αλαγών που επίκεινται, απλώς γνωρίζουν ότι σύντομα θα διακοπεί η συνεργασία τους με τον Παναθηναϊκό.

Υ.Γ2: Σύμβουλος ποδοσφαιρικού σχεδιασμού, λοιπόν. Αυτή θα είναι η επίσημη ιδιότητα του Φράνκο Μπαλντίνι. Ελπίζω σύντομα να εμφανιστεί και αυτός ενώπιον μας, για να ακούσουμε και να μάθουμε τις απόψεις του.

Υ.Γ.3: Ο Γιάννης Αλαφούζος αντιλαμβάνεται από μόνος του την ανάγκη να μιλήσει επιτέλους στον κόσμο του Παναθηναϊκού για όσα συνέβησαν και για το σχέδιο του για το μέλλον. Το δήλωσε και υποσχέθηκε ότι θα τα πούμε σε μία-δύο εβδομάδες. Ημερολογιακά ας είναι και σε τρεις εβδομάδες, όμως πρέπει επιτέλους να μιλήσει.

Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;
Νέα εποχή 26.10.25

Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;

Ενώ η ρωσική ελίτ ζεί μέσα στην παράνοια, σύμφωνα με τον Economist, με έναν ολοένα και πιο απρόσιτο Βλαντιμίρ Πούτιν, παράλληλα βλέπει να απειλείται από νέες ισχυρές προσωπικότητες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»
Μπάσκετ 26.10.25

Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»

Ο Ολυμπιακός… πάτησε γκάζι στην τρίτη περίοδο και έφτασε σε μία εύκολη νίκη επί της Μυκόνου Betsson (91-65) σε ένα ιστορικό ματς και έκανε το 4/4 στη Stoiximan GBL πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
Αμπού Ντάμπι; 26.10.25

Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;

Υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φέρονται να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, καθώς το παλάτι εντείνει τις πιέσεις για την εγκατάλειψη της πολυτελούς έπαυλης Royal Lodge

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
Ιδιότυπο μπρά ντε φερ 26.10.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς

Πώς θα επιδιώξουν οι αμυνόμενοι σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς να επωφεληθούν αυτοί από την πρόοδο σε τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις
Σε εξέλιξη η ανάκριση 26.10.25

Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες - Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη» φέρονται να ισχυρίστηκαν τα δύο αδέλφια που προστέθηκαν στους υπόλοιπους έξι προφυλακισμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 26.10.25

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ για την 7η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη, υιοθετώντας τον συλλογισμό ότι οι κουκουλοφόροι διαφωνούν πολιτικά με τον πρώην υπουργό

Σύνταξη
Κρεμλίνο: Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν – Τραμπ
Δηλώσεις Πεσκόφ 26.10.25

Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ, λέει το Κρεμλίνο

Η ανακοινωμένη συνάντηση από τον Τραμπ που θα φιλοξενούνταν στη Βουδαπέστη ανάμεσα ανάμεσα στους δύο προέδρους δεν έγινε - «Η διαδικασία είναι περίπλοκη», σημειώνει τώρα το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής
Δημογραφική κρίση 26.10.25

Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής

Πολλές κυβερνήσεις, και ακροδεξιές, στράφηκαν στη λύση που λέγεται προσωρινή μετανάστευση. Συμφωνίες αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών έρχονται να απαντήσουν στις ανάγκες για εργατικά χέρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φωκίδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό
Στη Φωκίδα 26.10.25

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό

Από τη σφορδρή σύγκρουση στη Φωκίδα τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μίας μηχανής - Ο άλλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Πάτρα, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός του αγροτικού

Σύνταξη
Τσουκαλάς – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»
ΠΑΣΟΚ 26.10.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»

Ο κ. Τσουκαλάς, εγκαλεί τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί «να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ» - «Η κάθαρση θα έρθει με την αποχώρησή του»

Σύνταξη
«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής
«Τι αυλαία» 26.10.25

«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής

«Ο πατέρας μου είδε τους βαθμούς μου στο σχολείο και είπε: ‘Δεν ξέρω τι θα απογίνεις.’ Του απάντησα: ‘Μια μέρα θα σου δείξω.’ Και το έκανα», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τίμησε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την επέτειο της απελευθέρωσης – Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο
Διπλή γιορτή 26.10.25

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε η Θεσσαλονίκη την απελευθέρωση της πόλης - Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την 113η επέτειο απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό - Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα

Σύνταξη
Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου
Ελλάδα 26.10.25

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου

Πολλά είναι τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων από τις οποίες «θα διαπιστώσουμε αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά»

Σύνταξη
LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 26.10.25

LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία
Έρευνα 26.10.25

Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία

Καθώς η νεότητα απομακρύνεται όλο και περισσότερο, ίσως αρχίσετε να φοβάστε το γήρας. Ωστόσο, οι επιστήμονες βλέπουν στη μέση ηλικία μια εκτίναξη νοητικών δυνατοτήτων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ
Culture Live 26.10.25

Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ

«Το Φάντασμα της Όπερας είναι μια τόσο κλασική ιστορία, αλλά θα το έκανα διαφορετικά», είπε μεταξύ άλλων ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σε πρόσφατη συνέντευξή του και οι φήμες φούντωσαν για τα μελλοντικά σχέδιά του

Σύνταξη
Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives
English edition 26.10.25

Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives

New decrees and legislative changes clarify which construction permits tied to building bonuses” provisions can remain valid after court rulings, bringing much-needed clarity to owners and investors

Σύνταξη
