Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Πάντα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον όταν στέκεσαι απέναντι από μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και πιθανώς με το πιο σημαντικό βιογραφικό. Ας με συγχωρέσουν οι παλιότεροι εάν ξεχνάω κάποιον, όπως τον Τόμισλαβ Ίβιτς, όπως μου υπέδειξε ένας φίλος του Παναθηναϊκού μεγαλύτερης ηλικίας. Αλλά απ’ όσους έχουμε παρακολουθήσει εμείς οι 40άρηδες, θεωρώ ότι ο Μπενίτεθ είναι με διαφορά ο πιο επιτυχημένος που ήρθε στα μέρη μας.

Δεν μου προξένησε καμία εντύπωση η άνεση με την οποία μίλησε στην παρουσίαση του. Αλίμονο εάν ένας επαγγελματίας με την εμπειρία του, δεν ήξερε πως να χειριστεί μία τέτοια διαδικασία. Ο Ράφα απάντησε σε ερωτήσεις για μία ώρα γεμάτη, αφού η μετάφραση γινόταν αυτόματα (μπράβο στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης, ήταν όλα προσεγμένα στην εντέλεια), όμως επί της ουσίας δεν… έβγαλε είδηση!

Ο Ισπανός απέφυγε τις μεγαλεπήβολες υποσχέσεις, δεσμεύτηκε μόνο για σκληρή δουλειά, είχε χιούμορ, αυτοπεποίθηση, έθιξε την ανάγκη αξιοποίησης της ακαδημίας και της τόνωσης του ελληνικού στοιχείου στο ρόστερ και με ωραίο τρόπο μας εξήγησε για κάποια πράγματα, πως δεν θα τα απαντήσει στους δημοσιογράφους, αλλά στους παίκτες, τους συνεργάτες του και τη διοίκηση.

Οι δύο ξεχωριστές απαντήσεις του Μπενίτεθ

Προσωπικά, ξεχώρισα δύο απαντήσεις. Η μία αφορούσε το μπάτζετ, μιας και υπενθύμισε πως στη Λίβερπουλ διαχειρίστηκε λίγα χρήματα συγκριτικά με τον ανταγωνισμό. Πράγματι, ο Μπενίτεθ ξόδευε λιγότερα από τις Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι και όμως, δημιούργησε μία άκρως ανταγωνιστική ομάδα. Ειδικά στο Champions League. Η υπενθύμιση του Ράφα έχει τη σημασία της, γιατί όλοι θεωρούμε δεδομένο πως ξαφνικά ο Παναθηναϊκός θα σπαταλήσει δεκάδες εκατομμύρια στις μεταγραφές του Ιανουαρίου.

Κατά δεύτερον, ο Μπενίτεθ διευκρίνισε πως δεν θα λειτουργήσει στον Παναθηναϊκό ως μάνατζερ με την αγγλική έννοια του όρου, όπως δούλεψε στη Λίβερπουλ. Ο Ισπανός θα προπονεί, όμως με έξυπνο και ευγενικό τρόπο, μάλλον απευθυνόμενος προς τον Αλαφούζο, τόνισε πως επιβάλλεται να έχει λόγο στην επιλογή των παικτών.

Ίσως αυτό να σχετίζεται με την πρόθεση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ να προσλάβει έναν τεχνικό διευθυντή της δικής του επιλογής και όχι κάποιον που θα υποδείξει ο Ισπανός. Όρθη η ιδέα του Αλαφούζου, φυσιολογική και η επιθυμία του Μπενίτεθ. Εφόσον ο Παναθηναϊκός θα επενδύσει στον προπονητή του με ορίζοντα τη μετακόμιση στο Βοτανικό, είναι απαραίτητο να του δώσει αρμοδιότητες.

Αλλιώς, θα ξαναδούμε το φετινό φαινόμενο: η ΠΑΕ τον Αύγουστο ξόδεψε σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ για έναν Αργεντινό επιτελικό μέσο και ο τότε προπονητής, ο Ρουί Βιτόρια, δεν τον πίστευε καθόλου. Μία παράλογη κατάσταση, που είναι ενδεικτική της κάκιστης μεταγραφικής πολιτικής του καλοκαιριού…

Εν κατακλείδι, τα προσόντα και η επάρκεια του Μπενίτεθ δεν αμφισβητούνται. Σε τέτοιες ιστορίες, η παράμετρος για την επιτυχία είναι η όρεξη. Ο Ισπανός να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ως ένα δέλεαρ για να επανέρθει στην κεντρική σκηνή και όχι ως εφάπαξ. Μία λεπτομέρεια που υποθέτω πως θα την μάθουμε στην πορεία.

Υ.Γ.: Μερικά στελέχη της ΠΑΕ δεν παραβρέθηκαν στην παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ. Δεν ξέρω αν ήταν σύμπτωση ή αν στο πλαίσιο των αλαγών που επίκεινται, απλώς γνωρίζουν ότι σύντομα θα διακοπεί η συνεργασία τους με τον Παναθηναϊκό.

Υ.Γ2: Σύμβουλος ποδοσφαιρικού σχεδιασμού, λοιπόν. Αυτή θα είναι η επίσημη ιδιότητα του Φράνκο Μπαλντίνι. Ελπίζω σύντομα να εμφανιστεί και αυτός ενώπιον μας, για να ακούσουμε και να μάθουμε τις απόψεις του.

Υ.Γ.3: Ο Γιάννης Αλαφούζος αντιλαμβάνεται από μόνος του την ανάγκη να μιλήσει επιτέλους στον κόσμο του Παναθηναϊκού για όσα συνέβησαν και για το σχέδιο του για το μέλλον. Το δήλωσε και υποσχέθηκε ότι θα τα πούμε σε μία-δύο εβδομάδες. Ημερολογιακά ας είναι και σε τρεις εβδομάδες, όμως πρέπει επιτέλους να μιλήσει.