Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ένα από τα πρόσωπα που τράβηξε το ενδιαφέρον, παρόλο που δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση, ήταν ο Σίριλ Ντέσερς. Ο Νιγηριανός επιθετικός αγωνίστηκε στην ολλανδική ομάδα ως δανεικός από την Γκενκ τη σεζόν 2021-2022, κάνοντας ένα επιτυχημένο πέρασμα με 20 γκολ και 4 ασίστ σε 40 αγώνες.

Ο Ντέσερς παραχώρησε δηλώσεις στο τοπικό ESPN, μιλώντας για την επιστροφή του στο «Ντε Κάιπ», για τον τραυματισμό του αλλά και την ομοιότητα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φέγενορντ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντέσερς:

Για την επιστροφή του στο Ρότερνταμ: «Είναι η πρώτη φορά που επιστρέφω από τον τελευταίο μου αγώνα εδώ, τον τελικό του Conference League. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα να είμαι πίσω. Έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις από αυτό το γήπεδο. Έπρεπε να πω στα παιδιά στο τραπέζι μερικές ιστορίες για τον τελικό του Conference League, τη Μαρσέιγ και τη Σλάβια Πράγας».

Για τον τραυματισμό του: «Όταν τραυματίστηκα, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Πόνεσε πολύ εκείνη τη στιγμή, αλλά δυστυχώς αυτό είναι κι αυτό μέρος του ποδοσφαίρου».

Για το ταξίδι του στην Ολλανδία: «Έπρεπε να το ζητήσω από τον φυσιοθεραπευτή. Στην αρχή δεν ήταν πολύ θετικός να με αφήσει, αλλά του είπα πως πραγματικά ήθελα να επιστρέψω στο «Ντε Κάιπ». Δουλέψαμε πολύ σκληρά και τελικά κατάφερα να ζήσω αυτό το παιχνίδι από κοντά».

Για τον Παναθηναϊκό και την Φέγενορντ: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια υπέροχη ομάδα, όπως και η Φέγενορντ. Με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς. Βλέπω πολλές ομοιότητες ανάμεσα στις δύο ομάδες».