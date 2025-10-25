Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)
Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός κόντρα στη Βίρτους και αμέσως μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Εργκίν Αταμάν φρόντισε να δείξει τη δυσαρέσκειά του προς τους παίκτες του με μια συμβολική κίνηση.
Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια απογοητευτική εμφάνιση στην Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους, ηττήθηκε με κάτω τα χέρια με 92-75 για την 6η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος και δυσαρεστημένος με την εικόνα των παικτών του.
Ο Τούρκος τεχνικός, που αποβλήθηκε και με δύο τεχνικές ποινές κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης λόγω διαμαρτυριών, ήταν τόσο απογοητευμένος πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, που δεν ασχολήθηκε καν με τους παίκτες του.
Συγκεκριμένα, όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο, ο Αταμάν έμεινε απαθής στον πάγκο του και δεν έδωσε οδηγίες στους παίκτες του κατά την έναρξη του δευτέρου μέρους με τη Βίρτους. Το +13 της Βίρτους στο ημίχρονο ήταν αρκετό για να αντιδράσει με αυτό τον τρόπο ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος ήταν φανερά δυσαρεστημένος από την εικόνα που έδειχνε η ομάδα του.
Όποια οδηγία ήθελε να δώσει την έδωσε κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας στα αποδυτήρια και εν συνεχεία κάθισε στην άκρη του πάγκου και δεν έδωσε σημασία στους παίκτες του.
Δείτε το βίντεο του Eurohoops με τον Εργκίν Αταμάν:
