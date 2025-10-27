Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
Ο Μέχντι Ταρέμι βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει σε μια ακόμη νίκη επί της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και μετά το ματς μίλησε για την επιτυχημένη του συνεργασία με τον Ελ Κααμπί.
- Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για το διπλό φονικό – «Ο “εγκέφαλος” σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα»
- Αυτά είναι τα μυστικά της μακροζωίας – Ο τρόπος ζωής και οι σημαντικές συνήθειες
- Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών
- Διάρρηξη στο Λούβρο: Κάμερες ασφαλείας και DNA ξετύλιξαν το νήμα της υπόθεσης – Πώς εντοπίστηκαν οι ύποπτοι
Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της ΑΕΚ στο Φάληρο 2-0, με τον Μέχντι Ταρέμι να είναι εκ των πρωταγωνιστών, σκοράροντας το δεύτερο τέρμα των Ερυθρόλευκων.
Ο Ιρανός στράικερ αναφέρθηκε στο θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Ένωση, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει για τη συνεργασία του με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην επίθεση.
Oι δηλώσεις του Μέχντι Ταρέμι:
«Συγχαρητήρια στην ομάδα, στους οπαδούς και στον κόσμο. Είμαι πολύ χαρούμενος ήταν μια πολύ ωραία βραδιά για όλους. Δεν νιώθω ότι είμαι ο καλύτερος παίκτης, αλλά είμαι εδώ για να προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη που πήραμε».
Για τη συνεργασία του με τον Ελ Καμπί: «Είναι ένας έξυπνος επιθετικός και ξέρω τι θέλει ως συνεργάτης όταν παίζουμε μαζί. Η συνεργασία πήγε καλά, ήταν μια απόφαση του προπονητή που βγήκε καλά».
- Τα είπαν Νίκολιτς – Ηλιόπουλος μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό
- Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
- Νίκολιτς: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός – Δεν παίξαμε καλά στο αμυντικό κομμάτι»
- Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ
- Η σέλφι του Ταρέμι μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ
- Μπέος για ΠΑΟΚ: «Μην ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου» (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις