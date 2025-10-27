Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της ΑΕΚ στο Φάληρο 2-0, με τον Μέχντι Ταρέμι να είναι εκ των πρωταγωνιστών, σκοράροντας το δεύτερο τέρμα των Ερυθρόλευκων.

Ο Ιρανός στράικερ αναφέρθηκε στο θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Ένωση, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει για τη συνεργασία του με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Oι δηλώσεις του Μέχντι Ταρέμι:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα, στους οπαδούς και στον κόσμο. Είμαι πολύ χαρούμενος ήταν μια πολύ ωραία βραδιά για όλους. Δεν νιώθω ότι είμαι ο καλύτερος παίκτης, αλλά είμαι εδώ για να προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη που πήραμε».

Για τη συνεργασία του με τον Ελ Καμπί: «Είναι ένας έξυπνος επιθετικός και ξέρω τι θέλει ως συνεργάτης όταν παίζουμε μαζί. Η συνεργασία πήγε καλά, ήταν μια απόφαση του προπονητή που βγήκε καλά».