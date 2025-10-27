Η σέλφι του Ταρέμι μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 της ΑΕΚ και ο επίσημος λογαριασμός των ερυθρολεύκων στα social media ανέβασε σέλφι του Μέχντι Ταρέμι μετά το παιχνίδι
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ στο ρελαντί με 2-0 με τον Μέχντι Ταρέμι να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά, η οποία δείχνει τι επιπέδου φορ είναι ο Μαροκινός.
Μετά το τέλος του ματς ο επίσημος λογαριασμός της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media δημοσίευσε μια φωτογραφία και συγκεκριμένα σέλφι του στράικερ των ερυθρολεύκων.
Συγκεκριμένα ο Ταρέμι έβγαλε φωτογραφία με φόντο τον κόσμο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ήταν χαμογελαστός με τον επίσημο λογαριασμό της ομάδας να την ανεβάζει με την λεζάντα: «Η νικητήρια σέλφι».
Δείτε την ανάρτηση με την σέλφι του Ταρέμι
Winning selfie 🤳 🔴⚪ pic.twitter.com/JdPVaMQS8l
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 26, 2025
