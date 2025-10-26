Η ΑΕΚ φοβήθηκε ξανά τον Ολυμπιακό και οι αριθμοί το αποδεικνύουν

Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» την ΑΕΚ με 2-0 στο Καραϊσκάκη για την 8η αγωνιστική της Super League με τους δύο εκτελεστές του να σκοράρουν. Πρώτα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με εκτέλεση πέναλτι στο 33ο λεπτό και έπειτα ο Μέχντι Ταρέμι στο 67ο με καρφωτή κεφαλιά διαμόρφωσαν το 2-0 για τους Πειραιώτες.

Η ΑΕΚ κατέβηκε όντας φοβισμένη στο Φάληρο, δεν δημιούργησε και δεν κατάφερε σε κανένα σχεδόν σημείο του παιχνιδιού να κάνει αισθητή την παρουσία της μέσα στο γήπεδο και βρήκε την μεγάλη της στιγμή, μόνο όταν το ματς είχε κριθεί.

Τα πεπραγμένα της ΑΕΚ στην επίθεση

Η πρώτη τελική της ΑΕΚ στο ματς ήταν στο 54ο λεπτό, όταν ο Γιόβιτς βρήκε χώρο έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού, δοκίμασε το πόδι του, όμως η μπάλα πέρασε άουτ πάνω από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη.

Η Ένωση βρήκε την πρώτη πραγματική και μεγαλύτερη ευκαιρία της στο ματς όταν αυτό είχε πια κριθεί. Συγκεκριμένα στο 90+1′ η ΑΕΚ απείλησε με τον Γκατσίνοβιτς να σουτάρει από πλεονεκτική θέση μέσα από την περιοχή, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε σε κόρνερ.

Έτσι, μοιραία το 2-0 έμεινε μέχρι το τέλος με τον Ολυμπιακό να νικάει για ακόμα μία φορά την Ένωση και να την προσπερνάει στην βαθμολογία της Super League, ανεβαίνοντας στην δεύτερη θέση και τους 19 βαθμούς, αφήνοντάς την στο -3.