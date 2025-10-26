Μεντιλίμπαρ: «Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη»

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τη νίκη με 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ, έχοντας σε μεγάλα κέφια τους επιθετικούς του (Ελ Κααμπί, Ταρέμι), οι οποίοι ήταν αυτοί που «καθάρισαν» το ματς για τους Πειραιώτες.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του ντέρμπι μίλησε στην Cosmote TV και ανέφερε πως η ομάδα του ήθελε πάρα πολύ αυτή τη νίκη σε αυτό το σημείο της σεζόν, ενώ τόνισε πως ο Μέχντι Ταρέμι δεν είναι ακόμα στο 100%, αλλά συνεχώς βελτιώνεται.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της COSMOTE TV:

Για τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ: «Τα βλέπω όλα σαν παιχνίδια, όχι ως ντέρμπι. Πολύ καλή ομάδα η ΑΕΚ, από τις πρώτες στη βαθμολογία. Το θέλαμε πολύ, ειδικά εντός έδρας και τα καταφέραμε με 2-0. Ήταν μια δύσκολη στιγμή, με δυο ήττες (σ.σ. Μπαρτσελόνα & ΠΑΟΚ) παρά τη νίκη με τη Λάρισα. Για αυτό θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη αυτή σήμερα».

Για την απόδοση του Ταρέμι: «Μας έδωσε πολλά ο Ταρέμι απόψε. Θέλουμε να δίνει και αμυντικά πέρα από την επίθεση. Δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία, δεν έκανε μαζί μας, ούτε ήρθε σε καλή φόρμα. Ακόμα δεν είναι στο 100%, αλλά προοδεύει».