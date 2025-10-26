Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή παράδοση του Ελ Κααμπί με την ΑΕΚ
O Aγιούμπ Ελ Κααμπί έχει καταφέρει να χτίσει μια εντυπωσιακή παράδοση στο σκοράρισμά επί της ΑΕΚ. Ο Μαροκινός με το τέρμα που σημείωσε στο 2-0 της 8ης αγωνιστικής έφτασε τα 7 με αντίπαλο την Ένωση!
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό στο 33ο λεπτό του αγώνα με την ΑΕΚ, εκτελώντας εύστοχα το πέναλτι που κέρδισαν οι ερυθρόλευκοι μετά από χέρι του Βίντα και άνοιξε το σκορ.
Με αυτό το γκολ ο Μαροκινός «killer» των Πειραιωτών έφτασε σε ένα σημαντικό προσωπικό ορόσημο, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ σκοραρίσματος που έχει απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα στην καριέρα του στο ποδόσφαιρο!
Συγκεκριμένα, ο Ελ Κααμπί έχει σημειώσει 7 γκολ σε 9 παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ, αριθμός που ισοδυναμεί μόνο με την επίδοση που είχε απέναντι στην Ντιφά Ελ Τζαντίντα του Μαρόκου.
Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι απέναντι στην τελευταία χρειάστηκε μόνο 5 αναμετρήσεις για να φτάσει τα 7 τέρματα, ενώ απέναντι στην Ένωση χρειάστηκε 9 αγώνες.
Θυμηθείτε το 1-0 του Ελ Κααμπί επί της ΑΕΚ
