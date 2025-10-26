Η ΑΕΚ συνέχισε το αρνητικό σερί στα ντέρμπι – Σε πόσα συνεχόμενα δεν έχει καταφέρει να νικήσει
Η ΑΕΚ αγνοεί τη χαρά της νίκης σε ντέρμπι της Super League για 10ο σερί παιχνίδι, μετά την ήττα της με 2-0 από τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (26/10) στο «Καραϊσκάκης».
Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ηττήθηκε με 2-0 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Superleague. Έτσι διεύρυνε το αρνητικό σερί της όσον αφορά τις επιδόσεις της στα μεγάλα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.
Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς δεν μπόρεσε να δείξει ένα καλό πρόσωπο απέναντι στους Ερυθρόλευκους, γνωρίζοντας δίκαια την ήττα στο Φάληρο.
Έτσι το εν λόγω αποτέλεσμα διατηρεί ένα αρνητικό ρεκόρ που έχει δημιουργήσει εις βάρος της Ένωση, καθώς στα 10 τελευταία ντέρμπι αριθμεί 9 ήττες (με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ) και μια ισοπαλία με τον Άρη.
Η αρνητική παράδοση ξεκίνησε με το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό στις 2 Μαρτίου 2025 (εντός έδρας ήττα με 0-1) και συνεχίζεται με την ήττα από τους ερυθρόλευκους απόψε (26/10).
Η τελευταία νίκη σε ντέρμπι για τους κιτρινόμαυρους εντοπίζεται στο 2-1 στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ στις 2/2/25.
Αναλυτικά τα ντέρμπι που δεν έχει κερδίσει η ΑΕΚ:
02/03/2025 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1
09/03/2025 Άρης – ΑΕΚ 0-0
30/03/ 2025 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-3
06/04/2025 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 3-1
13/04/2025 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-0
27/04/2025 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-2
04/05/2025 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-2
11/05/2025 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-0
19/10/2025 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2
26/10/2025 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0
